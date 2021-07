El agua presenta exceso de plomo en varias casas del casco viejo de Alberic

Un análisis del agua potable encargado a un laboratorio privado confirmó a finales de marzo sus sospechas. El agua que recibía en su vivienda de la calle Buen Aire de Alberic, una callejuela del casco antiguo, presentaba contaminación por plomo al superar ligeramente los niveles máximos recomendados para el consumo humano. Una analítica posterior realizada por la empresa concesionaria del agua siguiendo las indicaciones de Salud Pública detectó una presencia de plomo muy superior en una primera muestra mientras que, tras realizar una descarga de agua, el análisis ofreció parámetros dentro de los niveles permitidos.

La denuncia y la insistencia de Mª Jesús Barbarroja reclamando una solución, que le ha llevado incluso a elevar una queja al Síndic de Greuges, propiciará finalmente que el ayuntamiento sustituya toda la red de agua potable tanto en la calle Buen Aire como en la paralela Carlos Molina, incluidas las acometidas de particulares en las que los técnicos sospechan que está el origen de esta contaminación. Como solución provisional, ya procedió el pasado 20 de mayo a instalar una tubería de plástico para abastecer a las viviendas de la calle mientras se acometen las obras.

La lucha de Mª Jesús Barbarroja para que se renueven unas canalizaciones que, según estima, tienen cerca de 70 años comenzó formalmente hace cuatro meses. Con anterioridad, asegura, había realizado esta misma petición de forma verbal al comprobar que se realizaba la sustitución de redes en otras partes del pueblo, aunque sin éxito.

A principios de marzo se dirigió tanto a la empresa concesionaria como al alcalde para alertar de la antigüedad de estas conducciones de fibrocemento y, en algunos puntos de plomo, y ante la falta de respuesta decidió realizar un análisis del agua que arrojó una concentración de 14 mcg/l cuando, según detalla, el límite aconsejable es de 10 mcg/l.

Barbarroja remitió ese resultado tanto al ayuntamiento como a los responsables de Salud Pública y, tras varias semanas a la espera de soluciones, también formalizó una queja ante el Síndic de Greuges. La empresa concesionaria revela en la información remitida al Síndic que al revisar la red ha podido comprobar que existen acometidas de plomo en las inmediaciones de la vivienda en la que se realizó el muestreo, por lo que se podría deducir que «hay una transferencia de plomo de alguna de las acometidas de las viviendas adyacentes». La primera toma analizada antes de la descarga de agua elevó la concentración hasta 42 mcg/l.El concesionario detalla que las acometidas de las casas se consideran instalación particular y que recae en el titular la responsabilidad del mantenimiento y renovación, aunque finalmente da cuenta de que se ha decidido renovar la red general de esta calle, así como las acometidas para solventar el problema lo antes posible.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, defendió ayer que el problema de contaminación del agua por plomo en la calle Buen Aire es algo «puntual» y que el ayuntamiento y la empresa concesionaria han sido «escrupulosos» en el procedimiento para buscar soluciones, primero con la instalación de una tubería de plástico provisional para abastecer a las viviendas afectadas y, en breve, con el proyecto de renovación de la red.

Carratalá reveló que hoy mismo pasa por el pleno una modificación de crédito para asignar fondos con este fin y anunció que la ejecución será «inmediata» y contempla la renovación de la red tanto en la calle Buen Aire como en Carlos Molina. «Se trata de un problema puntual de esa calle. Hoy, prácticamente no hay tuberías de plomo en la vía pública, pero dentro de las casas y las acometidas privadas son de plomo. Es cierto que hubo puntualmente una cantidad bastante elevada, pero también que se han bajado mucho los límites en la normativa, y me parece bien», indicó el alcalde, mientras señalaba que por este motivo se va actuar para dar una solución.

La vecina que ha denunciado la contaminación, no obstante, se muestra sorprendida de que se hayan dejado transcurrir varias semanas sin alertar a los vecinos del problema en el agua después de realizar la analítica o de que, tras habilitar la conducción provisional, no se haya realizado un análisis para comprobar si éste se ha solucionado ya que entiende que no se puede saber si el plomo viene solo «de las casas adyacentes». Por otra parte, alerta de que la empresa se comprometió a realizar descargas de agua para evitar otro problema de turbidez de la calle, aunque sólo las hizo los primeros días.

«El problema de la calle Buen Aire es puntual»

El alcalde anuncia que hoy mismo se asignarán fondos a las obras para sustituir las canalizaciones

pascual fandos. Alzira