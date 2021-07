Alzira lidera un proyecto europeo para mejorar la FP

El Ayuntamiento de Alzira lidera uno de los trece proyectos aprobados en Europa, y el único en España, en el marco del programa Erasmus+KA3 de apoyo a la reforma de políticas, redes y asociaciones de proveedores de educación y formación profesional, una iniciativa transnacional que busca mejorar la calidad y la eficiencia de la FP.

La Universidad de Economía e Innovación de Lublin, en Polonia, se ha convertido en anfitriona de la primera actividad formativa del proyecto europeo «VET UP for the Excellence in Vocational Education in Europe», un encuentro que del 4 al 10 de julio reúne a treinta profesionales de redes de entidades proveedoras de FP de España, Francia, Bulgaria y Polonia, once de los cuales son de la Comunitat Valenciana y forman parte de la Xarxa Valem creada por el Ayuntamiento de Alzira que es además titular del proyecto europeo.