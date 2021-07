Azorín espera que el PSPV acepte la clínica mental en el viejo prostíbulo

La alcaldesa de Compromís en Favara, Oro Azorín, todavía espera que el Grupo Municipal Socialista abandone la «política del no» en la sesión plenaria de septiembre para que pueda desbloquearse la construcción del Centro de Salud Mental que el Consell ha proyectado abrir en el municipio. La Generalitat diseñó un plan de infraestructuras sociales públicas que incluye a Favara, aunque los concejales del PP y el PSOE de la localidad aprovecharon su mayoría para impedir la reconversión del antiguo hotel situado junto al viejo trazado de la carretera N-332, que también albergó después un prostíbulo, en un centro de atención para enfermos mentales.

Azorín defiende que negarse a un proyecto de esta magnitud refleja los ideales del Partido Popular, que reclama un referéndum para que los vecinos se pronuncien sobre esa iniciativa del gobierno autonómico. La alcaldesa ve inviable la convocatoria de una consulta popular y niega que se trate de un proyecto negativo para la población. «No se puede rechazar algo así en el pueblo», proclama para subrayar la obligación qui tienen las Administraciones Públicas de amparar a las personas en situación de discriminación social que necesitan estos servicios.

«Además, no hay que olvidar nunca que es un servicio social de primera necesidad; es impensable negar la posibilidad de tener un centro de estas características en nuestro municipio, porque se trata de sostener un principio de solidaridad que pensamos básico», manifiesta Oro Azorín, que también reprocha al PP que, cuando el edificio se convirtió en un prostíbulo, el PP no preguntara nada a la población y ahora se posicione en contra de una infraestructura imprescindible y exija «consultar al pueblo».

La representante de Compromís se aventura a asociar esta oposición a la cara «más oscura» del PP respecto a los servicios sociales públicos. Porque, sostiene, ya se ha «comprobado que el pueblo puede convivir con este tipo de servicios».

En lo que concierne al Partido Socialista, la alcaldesa advierte la incoherencia de votar en contra de un proyecto de su mismo partido: «Ya no es por ideales, es política», concreta: «Se busca la Política del no; lamentablement estas situaciones se dan en la política municipal». No obstante, agradece que el PSPV «se lo esté repensando y esté valorando ahora votar sí a ese proyecto», anticipa Azorín. «El Consell podría tomar las riendas de este tema y plantearle a los representantes del PSPV la incongruencia de que un líder local socialista esté cerrando las puertas a ese proyecto». Ya que, observa, «si él no entiende la importancia del impacto del tema social, alguien se lo explicará».

El centro sociosanitario de Favara es una de las 22 actuaciones previstas en Salud Mental a las que van destinados 74 millones de euros del presupuesto superior a 560 millones del Plan Convivint. El anteproyecto lo elaboró el Govern del Botànic para reforzar las infraestructuras sociales públicas de la Comunitat Valenciana. La alcaldesa se reafirma en la oportunidad que supone situarse en el mapa del programa. «Y crearía puestos de empleo directos e indirectos», agrega.

La alcaldesa explica que el beneficio directo sería para las personas que cuenten con la formación necesaria, o requieran este servicio. Mientras que los puestos indirectos vendrían de las necesidades de abastecimiento del centro, por parte de comercios locales, electricidad, agua, gas, climatización, instalaciones, mantenimiento. El resto del pueblo también podría verse favorecido por las visitas, sobre todo en la hostelería local. El municipio acoge once restaurantes, un hotel y muchas viviendas de alquiler.