El caqui asegurado se reduce un 5 % pero el comercio augura más fruta

Prats comentó que el volumen de fruta asegurado no es un indicador ni mucho menos exacto de la producción ya que si bien admitió que debido a la coyuntura de los útimos años se han abandonado plantaciones, lo que ayudaría a justificar este descenso, señaló que hay agricultores que por esa misma falta de rentabilidad han optado por no asegurar la cosecha como una forma de reducir costes. Por otra parte, advirtió de que hay plantaciones jóvenes que de un año a otro pueden incrementar la producción hasta un 20 % por lo que, en líneas generales, señaló que «de momento, la producción es buena y habrá más cosecha que el año pasado, aunque haya menos asegurada».

Proyecciones provisionales

Pascual Prats, con todo, se mostró prudente y subrayó que todavía es pronto para realizar una estimación realista, mientras apuntaba que será a partir del 15 de agosto cuando se pueda tener una idea más aproximada del volumen de fruta en la próxima campaña. «A día de hoy, son especulaciones», comentó.

El presidente de la asociación de comerciantes recordó que el año anterior se aseguraron en torno a 347 millones de kilos, por lo que se trata del segundo año consecutivo en que desciende el volumen de fruta asegurada ya que, en 2019, las pólizas de cobertura para el caqui sumaban casi 385 millones de kilos.

Pascual Prats presidió ayer en Alginet la asamblea de esta asociación que agrupa a casi medio centenar de comercios y exportadores de toda España, si bien el grueso de las firmas son valencianas al tratarse de la principal zona productora del país.

Preocupación por las plagas

La asociación aprovechó la junta para, además de presentar las cuentas, ofrecer diferentes ponencias sobre temas de actualidad a cargo de expertos de empresas, entre los que destacó la preocupación por plagas como la del «cotonet» que el año pasado causaron estragos en muchas parcelas.

«De momento, no hay muchas soluciones, los tratamientos nos cuestan mucho dinero y no son todo lo efectivos que querríamos. Nos han prohibido el Metil Clorpirifós que en otros países como por ejemplo Italia sí se puede utilizar y ya no te digo en Marruecos», comento el presidente de la asociación de exportadores.