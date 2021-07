La atleta de Almussafes Laura Méndez ya sueña con el maratón olímpico

La valenciana Laura Méndez integrará en los Juegos de Tokio, junto a Marta Galimany y Elena Loyo, la terna femenina española en el maratón, una de las pruebas con más solera y prestigio del programa olímpico.

La atleta, natural de Almussafes, protagonizó el 18 de abril una de las grandes gestas del deporte valenciano en lo que va de año. Fue en el transcurso del Mission Marathon, una prueba de elite que se celebraba en el Aeropuerto holandés de Twente liderado por Eliud Kipchoge. En su primer maratón, Laura debutaba por todo lo alto, logrando la mínima olímpica al cruzar la meta en 2 horas, 29 minutos y 28 segundos. Un debut en los 42,195 para enmarcar «cuando crucé la meta y vi la marca fue un alegría enorme, rompí a llorar», destaca la atleta valenciana del CA Playas de Castellón.

Laura Méndez comenzó a practicar el atletismo en Almussafes, su pueblo natal, donde era una fija en la Volta a Peu que se celebraba cada verano: «Quedaba entre las primeras pero no le daba importancia hasta que al final me acabé apuntando al club de atletismo y empecé a entrenar».

Sus innatas condiciones para el atletismo pronto hicieron que el CA Playas de Castellón la fichase y llegasen grandes resultados en el atletismo de pista, donde llegó a ser campeona de España júnior de 3000 m. en el año 2007 y subcampeona absoluta en pista cubierta en 2015. Entonces conoció a Manolo Ripollés y decidió apostar todo por el atletismo: «Me trasladé a Sagunto para entrenar con él y los resultados no pueden haber sido mejores», afirma. Compagina sus duras sesiones de entrenamiento con su labor de entrenadora de atletismo en las Escuelas Deportivas de Sagunto.

La atleta ha ido pasando con éxito por todas las distancias hasta llegar al maratón: «Le tengo mucho respeto a los 42 kilómetros por lo que no me decidía a probar. A final, pensé que este año era el ideal, ya que al haber muchas menos competiciones podía dedicarme a preparar el maratón». La apuesta no le podía haber salido mejor y ahora, en Tokio se medirá a las mejores fondistas del mundo. Aunque lleva meses soñando con Tokio, su gran reto, el maratón olímpico lo afrontará en Sapporo, al Norte de Japón, donde se celebrará la prueba buscando unas condiciones climatológicas más favorables.