El «cotonet» amenaza con arruinar el caqui ante la falta de tratamientos

La plaga del «cotonet» causó estragos el año pasado en el caqui al echar a perder campos enteros y amenaza con arruinar la próxima campaña ante la falta de tratamientos eficaces para frenar una expansión exponencial. Los efectos del «Pseudococcus longispinus» ya se pueden apreciar en parcelas que el año pasado se vieron afectadas y los técnicos auguran que en los próximos meses los daños se multiplicarán.

«No estamos realizando un control real sobre la plaga porque la eficacia de los tratamientos se queda en torno a un 40 %. Si el año pasado sólo en Carlet hubo una merma de entre 1,5 y 2 millones de quilos, en esta nueva campaña esa cifra se puede duplicar o incluso triplicar. Se van a perder muchos campos, sobre todo aquellos que se recolectan a finales de la campaña ya que cuando más tiempo está la fruta en el árbol, la probabilidad de que tenga un ataque serio es más alta», explicaron ayer desde el equipo técnico de la Cooperativa Sant Bernat de Carlet, que ven con preocupación la evolución de una plaga que no pueden frenar.

Los técnicos alertan de que el «cotonet» del caqui presenta varias particularidades que favorecen su propagación. Por un lado, advierten de que, desde el punto de vista biológico y a diferencia de otras plagas, no hay una fase ideal para atacarlo ya que «los estadillos de su evolución se superponen, se está reproduciendo siempre». Por otro lado, explican, «se esconde bajo los sépalos de la fruta y es imposible que los insecticidas puedan llegar ahí».

Prohibición de insecticidas

Un tercer factor y, sin duda el más grave, es que tras la prohibición de los productos que se mostraban más efectivos contra la plaga, los agricultores se han quedado sin armas para combatirla. «Los productos que funcionan medianamente bien están prohibidos, no hay ninguno que sea sistémico, y lo que quedan son de contacto o ingestión. Con lo cual, si no mojan no matan y es imposible que, por mucho que mojes, el insecticida pueda penetrar bajo los sépalos de la fruta», señalan las mismas fuentes, que no dudan en señalar que en la Ribera se vive en el caqui la misma situación que los citricultores de Castellón sufren con el «cotonet» de Sudáfrica, que ayer provocó la queja de las principales organizaciones agrarias.

«Estamos viendo que todas las parcelas que el año pasado tuvieron un problema serio, éste tampoco se van a recolectar a pesar de que, a fecha de hoy, ya se han realizado cuatro tratamientos contra el ‘cotonet’, pero además hay muchas parcelas que el año pasado se cogieron parcialmente y que este año no se cogerán, y otras que estaban en buenas condiciones, este año sufrirán los efectos de la plaga», incidieron los servicios técnicos de la cooperativa de Carlet, que no sólo auguran grandes mermas de producción en la nueva campaña, especialmente en la fruta que se recoge en el tramo final, sino que, además, alertan de que ya ha agricultores decididos a arrancar sus plantaciones de caqui por las cuantiosas pérdidas que están sufriendo como consecuencia de esta plaga.