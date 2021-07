El equipo infantil femenino del Bàsquet Cullera puede con todo

Las chicas del infantil femenino del Club de Bàsquet Cullera han superado todos los obstáculos. No pudieron jugar la primera fase de la competición porque no se disponía de pabellón cubierto, es un equipo muy justo de jugadoras y ha tenido que luchar hasta el final consiguiendo ganar todos los partidos exceptuando uno de la fase de grupos al no poder acudir con el mínimo de jugadoras que exige la federación. La recompensa le llegaba consiguiendo quedar primeras en la fase de grupos, clasificándose para los cruces, finalizando invictas y demostrando ser unas auténticas campeonas. «Muchas veces en el deporte base es donde están las mayores satisfacciones para aquellos que en realidad amamos el deporte», afirma la entrenadora, Andrea Català.