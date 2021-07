Algemesí se queda sin toros

Día de bochorno. En la Ribera se registraban valores máximos en torno a los 40 grados en localidades como Polinyà del Xúquer y Carcaixent. Por suerte no bubo incidencias de gravedad como consecuencia de las altas temperaturas, aunque el Consorcio Provincial de Bomberos de València tuvo que actuar en Castelló y Algemesí por el incendio de matorrales.La Universidad en los pueblos. El alcalde de Alzira y vicepresidente de la FVMP, Diego Gómez, participaba en Sant Jeroni de Cotalba en una nueva edición de los Foros de Economía Comarcal organizados por Levante-EMV, que en esta ocasión trató sobre las universidades de proximidad. Las de las ciudades medianas, caso de Alzira con la UNED y la UCV, ayudan a vertebrar el territorio valenciano. La forja de un artista rebelde. Así titula el periódico la noticia que trata del libro que Martí Domínguez dedica al artista de l’Alcúdia Manuel Boix, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1980. El escritor sigue la estela de Proust para contextualizar la extensa obra del pintor ribereño y cuenta cómo una visita inesperada de Alfons Roig a casa de los Boix logró que fuera a estudiar Bellas Artes a València.

La evolución del paro. El desempleo se estanca en la comarca aunque se redujo en junio un 3,54% en la Ribera Baixa, especialmente en Cullera y Sueca, gracias al tirón del sector servicios y el turismo, aunque sube de forma generalizada en la Ribera Alta. Los contratos, no obstante, suben un 32,9% en un año aunque solo el 6% son fijos.La pandemia repunta. Preocupación en Alzira porque los contagios se han doblado en tan solo cuatro días. La concejal de Sanidad, Gemma Alós, ve «alarmante» la cifra y pide a la población, especialmente a los más jóvenes, que cumplan con las medidas de seguridad. En Guadassuar se confirma un brote con 10 casos de origen social. Durante la semana que acaba se han vacunado más de 19.000 vecinos de la comarca.La meteorología que nos marca. Junio acabó con más calor y el doble de lluvia de la que sería normal en Sumacàrcer. Un superávit de precipitaciones del 121% sitúa la zona de interior como muy húmeda. Polinyà registró una temperatura de 0,8ºC más alta de lo habitual. Las estaciones que la red de Inforatge tiene en el parque de l’Alquenència de Alzira y Alberic alcanzaron 39,9º el domingo, Sumacàrcer alcanzó los 40,5º, una de las temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana, y en Carcaixent y Càrcer se registraron 39,8º.

Desarrollando el cultivo ecológico de la uva. La superficie de cultivos ecológicos va creciendo en la Ribera. El dedicado a la uva casi e ha triplicado en el último semestre. Las viñas y los frutales tiran del ligero aumento de la superficie certificada en la primera mitad del año en la comarca donde el CAEV ya contabiliza 1.122 hectáreas que utilizan este sistema de cultivo. .Albergues caninos. La consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, anuncia en Tavernes de la Valldigna que su conselleria sufragará parte de las obras para adecuar los dos núcleos zoológicos que darán servicio al nuevo consorcio creado por las comarcas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor para la gestión de la recogida de animales abandonados en la vía pública. El nuevo servicio contará con dos refugios, en Tavernes y en l’Alcúdia y promoverá las adopciones por encima de la compra con la premisa de tender al sacrificio cero.

La Vía Verde de Manuel. El ayuntamiento de la localidad se convierte en el primero de la Ribera que ha negociado con ADIF la ocupación de los casi 60.000 metros cuadrados de terreno público que ocupaba la plataforma ferroviaria de la línea València-Xàtiva. El consistorio en un convenio oficial pionero ha asumido la propiedad de esa superficie por un período que se podrá prorrogar hasta un máximo de 75 años.

La Covid en la Ribera. Según los últimos datos, la pandemia suma otra víctima en Alfarp y la comarca registra 398 fallecidos. El repunte de contagios provoca que el Departamento de Salud priorice la valoración telefónica de pacientes en los ambulatorios de Almussafes, Benifaió, Carlet, Cullera y Sollana. Las autoridades sanitarias prevén aplicar la medida en otros consultorios si aumentan los positivos. Sueca y Algemesí son las dos localidades con mayor número de casos activos.Breves en titulares: «El agua presenta exceso de plomo en varias casas del casco viejo de Alberic. Los técnicos atribuyen la contaminación a acometidas particulares, aunque renovarán la red», «La alcaldesa de Favara (Compromís) espera que el PSPV acepte la clínica mental en el viejo prostíbulo y reprocha al PP que no preguntara si los vecinos admitían al casa de citas y exija ahora un referéndum», «El gobierno de Carlet lanza su mayor plan de inversiones y aprueba por unanimidad múltiples proyectos de obras valorados en casi cuatro millones».

Los Fondos de Cooperación Municipal. La Diputació de València prepara una tercera entrega y repartirá cerca de tres millones de euros entre los municipios de la comarca. Incrementará en 1,4 millones los fondos que destina a la Ribera. Alzira recibirá 129.200 euros, Algemesí 116.000, Carcaixent 111.000, Sueca 114.000 y Cullera 112.000. Ese dinero irá destinado a inversiones en nuestros pueblos o a pagar gastos corrientes. Tota pedra fa paret!

La pandemia al día. Los contagios vuelven a desbocarse con una incidencia que se dispara. El número de afectados ya crece de manera exponencial en Alzira, por lo que las autoridades reclaman que se extreme la precaución. El PP critica las colas al sol ante el centro de vacunación. El único dato positivo es que la presión hospitalaria todavía no es preocupante, según manifiesta Salud Pública.Asignaturas pendientes. El PSPV exige inversiones para que el metro sea realmente un eje vertebrador. Se emplaza a que se estudie la viabilidad de conectar la línea de FGV que cruza la comarca con la línea 2 de Cercanías, un trazado ferroviario entre l’Alcúdia y Alziram y siguen reivindicando fondos al Gobierno para el enlace de Alzira con la AP-7.

Las plagas acechan al caqui. El equipo técnico de la cooperativa de Carlet alerta de que el «cotonet» amenaza con arruinar la nueva campaña del caqui al carecer de tratamientos efectivos para combatir la plaga.

Si Semana Taurina en Algemesí. La pandemia se cobra por segundo año consecutivo la Semana Taurina de Algemesí. Se confirma la suspensión. Los festejos tendrán que esperar.Estabilidad en El Perelló. El concejal de Ciudadanos se va al PP y da estabilidad al gobierno local.

SABIES QUÈ?

Hui fa vint-i-cinc anys de l’estrena al claustre de la Casa de la Cultura d’Alzira, de la composició Duet, una part de la seua dansa La Caiguda, de l’artista Juan Bernardo Pineda?. L’espectacle va agradar moltíssim als assistents?

Per estes dates fa vint-i-cinc anys, s’anunciava la participació de l’Orfeó Suecà, que dirigia Salvador García Fernández, en el Certamen Internacional d’Habaneres i Polifonia de Torrevieja?. Els suecans van realitzar una magnífica actuació.

I, també per estes dates, fa un quart de segle Paco i Jordi Moreno, dos jóvens polinyaners, inspirats en la figura del suecà Bernat i Baldoví presentaren un llibre titulat «Un melonar en la lluna», reivindicant l’humor valencià? L’obra va tindre un gran èxit.

AMB NOM PROPI JOAN HERRERO

El cuiner Joan Herrero Alberola va nàixer a Antella l’any 1986. Joan du molts anys de formació i continua treballant i aprenent a cuinar, després d’haver passat per diferents escoles i restaurants de prestigi.

Va passar per l’escola d’Hosteleria Aiala de Zarautx, per l’Institut de Secundària Llopis Marí de Cullera, on va fer el cicle formatiu del grau superior de direcció de cuina, i pel Gremi de Forners de Barcelona.

La seua experiència en la cuina l’ha anat forjant en reconeguts espais gastronòmics com ara l’Uhagon Kulturetxea de Marina-Xemein de Viscaia, l’Hotel Retaurant del conegut Karlos Arguiñano de Zarautz (Guipuxcoa), l’Azurmendi (tres estreles Michelin) de Larrabetzu, Viscaia, al Casa Sa Punta de Formentera a les Illes Balears com a cap de cuina, a l’Hotel Windosr de Tossa de Mar (Girona) també com a cap de cuina, i als darrers quatre anys al restaurant Blanqueries de València, com a cap de partida, al restaurant Estragón (amb una estrela Michelin) d’Eivissa, com a cap quart fred, i als restaurants madrilenys Bacira, La Hojaldreria, Pan de Madre Tierra i El Señor Martón, com a cuiner, pastisser i forner.

Joan Herrero viu i sent la cuina i fa de la mateixa art.