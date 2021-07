El hincha polaco más fiel de la UD Alzira

La UD Alzira ha internacionalizado su masa social. Desde hace casi cuatro años cuenta con un aficionado polaco, Dominik Linart, que no se pierde un partido del conjunto azulgrana. Y no es porque sea fácil seguir al equipo, ya que lo ha de hacer a través de las narraciones en valenciano de la emisora municipal Alzira Ràdio. «Desde hace años estoy aprendiendo castellano porque España es un país que me maravilla y donde tengo familia, pero también me encanta sentir la emoción de las narraciones de Salva y David, aunque me cueste entenderlas», comenta.

Dominik empezó a conocer el Alzira en septiembre de 2017 cuando visitó a sus cuñados, el suecano Ángel Bladi Sáez y su esposa Angelika Galka. Él es aficionado del Cracovia FC –rival del conocido Wisła- en la Ekstraklasa (1ª División polaca) pero también lo es del KSZO, el equipo de su localidad natal, Ostrowiec, que actualmente milita en el equivalente a la Tercera División española. Años atrás vivió el sueño de que su equipo jugara en la 1ª División de Polonia.

Encuentro en Novelda

«En una visita a Alzira, donde vivían mis cuñados, escribí a Alzira Ràdio preguntando cómo ver un partido de la UD. Al no jugar en casa cuando veníamos, me ofrecieron acompañarlos a Novelda para vivir el partido desde dentro, en las gradas, pero también durante la narración en vivo. Fue una experiencia preciosa que nunca olvidaré», señala.

Desde entonces escucha los partidos por www.alziraradio.com y durante la pandemia ha podido verlos en directo por youtube, así como los resúmenes que elabora el club en tv.udalzira.com.

«Otra de las sorpresas que recibí fue el día del nacimiento de mi hija Sara cuando David la hizo socia infantil del club y en Navidad recibí la camiseta de la UD con su nombre». Por extensión, también se ha convertido en aficionado del Family Cash Alzira FS. Curiosidades de un deporte que genera pasiones a miles de kilómetros de distancia.