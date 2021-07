El río Albaida pasa de recuperar a las nutrias a quedarse sin agua

«Los caudales ecológicos, que tantos años denunciamos que son insuficientes, continúan prácticamente igual, o disminuyen cómo es el caso del río Albaida. Sin agua no hay biodiversidad, ni vida», proclamaba el manifiesto que se leyó ante los activistas que se manifestaron en Antella, entre lo que figuraban diputados y alcaldes.

Los ecologistas también lamentaron la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. «Donde desde los años ochenta se han puesto en regadío extensivo más de 100.000 hectáreas que consumen más de 400 hm³ cada año y que reducen significativamente el caudal del río».

Xúquer Viu recela de las obras de modernización del regadío agrícola porque en su opinion restan cada vez más los volúmenes de agua que iban a parar a los acuíferos y a regenerar el lago de l’Albufera.

Como las dos caras de una misma moneda, el río Albaida es capaz de mostrar una versión repleta de vida a una totalmente opuesta. Durante el confinamiento por Covid llamó poderosamente la atención la aparición de nutrias en el afluente del Xúquer. Ahora la imagen es la contraria, al quedarse sin agua. Los colectivos ecologistas denuncian que esta circunstancia se alarga ya diez días y temen por las consecuencias que pueda tener en el ecosistema.

Los colectivos Xúquer Viu y Albaida.Net alertaron la pasada semana de la situación del arroyo, concretamente en el tramo bajo el puente de Castelló. Las imágenes que los propios ecologistas difundieron mostraban la evidente escasez de caudal, con varios metros de tierra y piedras pero sin rastro de una corriente continua de agua. Desde entonces, «no se ha restaurado la conectividad con el Xúquer y el lecho del río continúa seco en su tramo final», manifestaron conjuntamente.

El portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz, manifestó así su preocupación a Levante-EMV: «Cuando un río se seca, cuesta mucho que recupere su conectividad. Da la sensación de que el Albaida sea un barranco, pero estamos hablando de principal afluente del Xúquer y debe ser tratado como tal. Sabemos que la Confederación Hidrográfica del Júcar está preocupada por este problema, pero entendemos que es insuficiente. La realidad incuestionable es que el río lleva diez días seco en su último tramo, sin conectar con el Xúquer e incumpliendo el régimen de caudales ambientales, una situación que se repita de manera cíclica y que no debería pasar».

Mantener la biodiversidad

No es la primera vez, por tanto, que se produce un escenario como el actual. De hecho, en varias ocasiones han aparecido, incluso, peces muertos en el cauce seco del río.

Los propios colectivos ecologistas recibieron reciente una respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que reconocía la disminución de sueltas desde el embalse de Bellús, según sus propios criterios técnicos, como consecuencia de una disminución de caudales. Asimismo, el organismo de cuenca defendió ante las asociaciones comarcales el cumplimiento de los mínimos ecológicos. Esta última afirmación no les convenció. «Aunque el caudal ecológico en el último tramo es muy reducido, 200 litros por segundo, se está incumpliendo claramente, puesto que está establecido para el río Albaida en su totalidad, desde el Barxeta hasta el Xúquer, o sea, en todo el tramo de 9,5 km y no solo donde está el medidor, situado en el pont de Fusta de Manuel. La finalidad de los caudal ecológicos es la de mantener la vida en el río y la biodiversidad, por el que tienen que cumplirse durante todo el tramo para el que están asignados y no solo en una parte», sentenciaron los colectivos ribereños.

Xúquer Viu reprocha que ni siquiera se garantice el 5% del caudal para preservar el río

El colectivo ecologista deplora el escaso volumen de agua que llega a l’Albufera

R.A. alzira

Mayor flujo proveniente de la acequia Escalona

La compatibilidad de usos del agua del río es uno de los problemas que también preocupaa las organizaciones ecologistas de la comarca. El pasado fin de semana comprobaron que circulaba más agua por el río Albaida gracias a los caudales proporcionales por la acequia Escalona, algo que no ha sido suficiente para recuperar la conectividad del río. No obstante, se mostraron satisfechas por la nueva ronda de negociaciones con las cinco comunidades de regantes conectadas al río, tal y como ocurriera en 2017. Para los ecologistas, es vital alcanzar acuerdos que garanticen la agricultura pero sin caer en una sobreexplotación del cauce que agrave su problema de sequía.