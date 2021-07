La carencia de policías locales deja desasistidos muchos municipios

Los municipios con menos habitantes de La Ribera se encuentran en verano con serios problemas para completar su plantilla o con un cuerpo policial reducido que no consigue cubrir las necesidades de vigilancia y seguridad. Hay poblaciones que no tienen policia o tienen una plaza, pero sin cubrir, otras que sobreviven con dos o tres. La bolsa de trabajo está agotada y no hay profesionales que puedan ocupar esos puestos de trabajo. La Mancomunidad de La Ribera plantea unificar la unidad policial de algunos pueblos limítrofes para aumentar la vigilancia. Unir recursos para curbir mejor las necesidades.

El alcalde de Almussafes, Toni González señala que en la última bolsa que se publicó en la población, aproximadamente 60 policías se apuntaron. El municipio solo ofertaba 4 o 5 plazas, así que abrieron la bolsa a la Mancomunidad de La Ribera y se agotó. González ve necesario constituir nuevas bolsas. Y reprocha: «Somos el único municipio que lo ha hecho, no sabemos por qué otros no».

Txema Peláez, presidente de la Mancomunitat de La Ribera, advierte que es un problema generalizado. «Faltan muchas plazas y las pruebas de acceso requieren mucha logística y personal», plantea. La pandemia ha provocado un incremento de plazas libres por la demanda de control a aquellas personas que no respetan las medidas sanitarias. Además, con la llegada del verano, el turismo aumenta y, por tanto, la necesidad de vigilancia. Las prejubilaciones, contagios, bajas y la necesidad de profesionales durante los meses estivales se incrementa, remarca Peláez, que adelanta que en septiembre se convocará una nueva bolsa de empleo.

Las causas de la carencias de personal hay que buscarlas en el desinterés de los profesionales por cubrir las bajas en municipios ante las condiciones laborales qe ofrecen. «Te lo comentan los propios policías, a la mínima que encuentran un destino en una ciudad más grande, se van», reconoce Peláez.

La situación urge la intervención de la Generalitat. El presidente de la Mancomunitat sugiere: «Podrían organizar las comisarias, controlarlas, equipararlas en salarios y en derechos, porque lo que buscan es destinos más cómodos y con mayores ingresos». También apunta a la necesidad de armonizar la carrrera profesional con mejor formacion.

La policía conjunta de Càrcer y Alcàntera del Xúquer se unificó para ampliar el horario de cobertura y prestar una mayor asistencia. Es un ejemplo. En 2019 contaban con un solo coche para vigilar ambos municipios y cuando se estropeó uno tuvieron que compar dos por las dificultades administrativas, con los gastos y gestiones para cada ayuntamiento que ello supone.

Peláez explica que el soporte jurídico, económico y técnico que proporcionaría la agrupación que impulsa la Mancomunitat garantizaría el servicio: «Es una batalla de muchos años y esperamos que abran los ojos. Sumando esfuerzos se ofrecería un mejor servicio, con mayor eficiencia y horarios». Y niega que pretendan crear un nuevo cuerpo: «sería aprovechar lo que ya se tiene, compartirlo para sacar ventaja».