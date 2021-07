El gobierno de Carcaixent descarta devolver los tributos que anuló el juez

El gobierno de Carcaixent no devolverá los impuestos cobrados correspondientes al ejercicio 2020 después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase la urgencia del pleno en el que se probaron y, por ende, el acuerdo alcanzado para modificar la ordenanza fiscal. El informe jurídico del ayuntamiento sostiene que no hay vuelta atrás al tratarse de actos tributarios firmes.

El documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, explica que los jueces no hacen mención al respecto. «Es evidente, que la nulidad de la convocatoria urgente para el pleno y para las comisiones informativas de Hacienda, conlleva la nulidad de los acuerdos tomas en ella, en concreto la aprobación de la modificación de las diferentes ordenanzas. La propia sentencia no contiene un pronunciamiento expreso de sus efectos, por ello se entiende que la nulidad de la ordenanza no comporta la nulidad de los actos tributarios firmes». En ese sentido, «no procedería la devolución de las liquidaciones».

El equipo de abogados que ha elaborado el informe sostiene, además, que sería una cuestión que ni siquiera «estaría amparada en Derecho, salvo que el tribunal sentenciador obligue a la corporación, algo improbable». Asimismo, señala que existen casos similares en el pasado que crearon jurisprudencia al respecto.

Argumentos para el recurso

El informe elaborado abarcó también la posibilidad de presentar un recurso contra la sentencia, algo que, como poco, habría retrasado que se convirtiese en firme y el ayuntamiento habría cobrado los impuestos de este año con la ordenanza de 2019. Aunque esto supondría evitar el quebradero de cabeza de tener que gestionar la ciudad lo que queda de año con 1,2 millones de euros más, el gobierno local optó por descartar el recurso.

Los abogados defienden que el ayuntamiento habría tenido argumentos favorables ya que la sentencia «es muy escueta en su fundamentación y no arroja luz sobre determinadas cuestiones que deberían haber sido objeto de prueba». Una lectura entre líneas deja claro que aunque el pleito planteado por Units per Carcaixent se centra en un mero formalismo, difícilmente se puede alegar que la urgencia les impidiese conocer el contenido del pleno, ya que se planteó como continuación del que se tuvo que suspender tras la algarada vecinal que obligó al ejecutivo a ser escoltado por la Guardia Civil.

Aunque reconoce que, en el pasado, la Justicia tampoco ha considerado una urgencia «la necesidad de acelerar los trámites de aprobación de una ordenanza para que entre en vigor al ejercicio siguiente», también alega que el consistorio se podría haber acogido a otras sentencias previas «que determinan que pese a que no haya fundamentación objetiva de la ‘urgencia’ de la convocatoria, esto no conlleva su nulidad sino que únicamente se trataría de una irregularidad no invalidante».

El futuro, en el aire

La incógnita se encuentra ahora en lo que sucederá durante el resto del año. Ya no solo por la necesidad de recortar 1,2 millones de euros para ajustar los gastos al nivel de ingresos en base a la ordenanza de 2019, que se aplica este ejercicio tras la nulidad judicial. El gobierno local podría plantear nuevamente el mismo baremo tributario, asegurándose de que los plazos de tiempo sean correctos para no volver a errar en los formalismos, y el pleno debería volver a votar la modificación de la ordenanza. Eso sí, ahora el ejecutivo está en minoría.