El arte da color a las calles de Alzira

Alzira busca convertirse en referente del arte urbano. Para ello ha promovido diversas iniciativas que acercan el arte a la ciudadanía, como «Art al carrer» y «Alqueriarte». Y este verano amplía su repertorio y apuesta por artistas en ebullición con el curso de verano «Streetart», impartido hasta el 21 de julio en la Casa de la Cultura por la consagrada muralista Mai Hidalgo. Esta actividad formativa, gratuita para mayores de 12 años, forma parte de la programación de «l’Escola d’Estiu» del Centro de Información Juvenil (CIJ) de la localidad.

La capital de la Ribera sueña con una ciudad de colores donde el arte no sea un arma, ni para unos pocos. El muralismo acerca el arte a las personas que no pueden ir a museos o no se sienten bien con otras técnicas artísticas consideradas más «altivas». También es una manera de introducirse en los movimientos contemporáneos, de embellecer las calles y de recuperar zonas «deprimidas de la ciudad para el disfrute colectivo, estético o reivindicativo», así lo explica la directora de la Casa de la Cultura, Elisa Torremocha. Advierte que prefiere «bañarse en humildad», pero la aspiración es libre y la de Alzira es posicionarse en esta disciplina.

Elisa Torremocha lamenta que no «sabe venderse» y señala como carencia no tener un itinerario del que puedan servirse vecinos y visitantes que aluda a las obras, artistas, temática y currículos de los propios autores. De hecho, afirma que las paredes de la localidad pueden «convertirse en un reclamo para el turismo de los amantes de estas manifestaciones artísticas» y defiende que «introducir esos elementos diferenciadores y apetecibles es un reclamo para un turismo cultural».

Incluso se atreve a aventurar que Alzira, si se tiene en cuenta la relación entre la cantidad de murales y la proporción de la localidad, es una de las ciudades de España con mayor presencia de arte urbano. Los murales procedentes de «Art al Carrer» (27), el «Festival de arte urbano Hubick» (8), «Alqueriarte (10)», junto con otros de los que no se tiene constancia y todos los que se realizaron antes o al margen de estos proyectos, podrían llegar a rozar la centena.

La directora de la Casa de la Cultura resalta la oportunidad que representa para los jóvenes conocer todas las posibilidades reivindicativas y creativas que ofrece el muralismo frente al grafiti. Así, «el vandalismo y expresiones que llegan a lo soez y lo vulgar se canalizan hacia algo mas creativo y artístico». Se debe enseñar esa diferencia entre las disciplinas: «El grafiti puede llegar a ser una verdadera obra de arte reivindicativa o de denuncia, pero con componentes ilegales», sostiene Torremocha.

Es más, invita a las personas interesadas a pedir cita con la concejalía de Cultura: «Les atenderíamos encantados y veríamos la viabilidad del mural y el espacio adecuado para realizarlo». También confirma la existencia de espacio para los artistas que empiezan. A la hora de establecer la programación anual «se intenta mantener una diversidad de artistas; el equilibrio enriquece», proclama.

La escuela de verano del CIJ es pionera en La Ribera porque ofrece a sus alumnos la oportunidad de participar en un proyecto real. La profesora del curso expone lo que representa para sus ocho alumnos: «A nivel vital y preprofesional ves que eres capaz, lo que sale a la luz se disfruta más». Sostiene que no se percibe la inexperiencia de los participantes debido a la soltura con la que trabajan. Es la primera intervención a gran escala de todos ellos, pero «gracias a repartir bien las funciones, estamos pintando más a gusto que un arbusto». El mural se encuentra en la nueva sede del CIJ y la idea es pintar todo su contorno, pese a que ellos solo hagan esa intervención.

El proyecto consiste en crear una pareja para un personaje de otra obra de Mai Hidalgo. Para ello, cada uno diseñó su versión basada en los colores y características físicas del otro. Al final, votaron las mejores partes de cada propuesta e Hidalgo plasmó la mezcla en un boceto. La obra colectiva contará con un «Código QR» que abrirá un enlace en «Google Maps» con la ubicación de la pareja.

La obra representa «Koi No Yokan», una de esas expresiones que materializa una sensación que en nuestro idioma te deja sin palabras. La frase japonesa describe cuando sabes que te vas a enamorar inevitablemente de una persona, es una intuición que va más allá del amor a primera vista. El arte tiene ese mismo poder de inmortalizar lo que no se puede explicar, ya sea en un lienzo, en una pantalla o en un muro.