Els ajuntaments d’Alcàntera de Xúquer i Càrcer han començat el procés de proves del seu nou sistema de desinfecció d’aigües en la depuradora EDAR, on es posarà en pràctica la tècnica de la cloració per a la desinfecció de bacteris, virus i fongs i, d’aquesta manera, desembocar aigua completament neta i cristal·lina a la sèquia. L’obra permetrà complir els paràmetres exigits per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i, a més, augmentarà el compromís amb el medi ambient, garantint una completa salubritat de l’aigua en els canals pròxims.

Per a l’alcalde d’Alcàntera, Julio Garcia, la transformació sostenible és el gran repte: «És una carrera de fons. Anem fent passos per a arribar a la meta. Hem de ser conscients del paper tan important que tenim en el desenvolupament del planeta i, aquest procés que iniciem en la nostra depuradora és tan sols una xicoteta mostra d’aprofitament que hem d’aplicar en cada àmbit de la nostra vida. És la mostra que l’ús de la tecnologia pot ajudar-nos a llaurar un futur millor». A més, ha destacat la capacitat dels consistoris d’Alcàntera i Càrcer per a cooperar: «És una de les funcions principals de les institucions, mantindre’s en contacte i determinar les accions oportunes per a assegurar el benestar dels seus veïns. En aquest cas, vam saber que açò era una necessitat i, sense dubtar-ho, ens vam posar a treballar conjuntament».