El Ayuntamiento de Alzira ha convocado ayudas extraordinarias de alquiler de vivienda. Forman parte del segundo plan de emergencia social de la Concejalía de Servicios Sociales para afrontar la crisis sanitaria y cuentan con un presupuesto de 28.515 euros. Se otorgarán para el pago puntual del alquiler de la vivienda como residencia habitual para familias vulnerables o con riesgo de exclusión social.

Para poder acceder a ellas se deberá estar empadronado en Alzira, tener ingresos anuales de la unidad de convivencia que no superan los 23.725.80 euros o no pagar mensualmente más de 480 euros de alquiler. No podrán recibir las ayudas cuando hay una relación de parentesco entre arrendatario y arrendado, ni tampoco los beneficiarios de viviendas de la conselleria o municipales.

La subvención se otorgará por mensualidades y se concederán hasta ocho pagos por familia.