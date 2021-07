El alcalde de Gavarda pregunta a los vecinos si quieren policía local

El ayuntamiento de Gavarda ha lanzado una encuesta municipal online en la que plantea interrogantes que resultan muy controvertidos. Llega incluso a preguntar a la ciudadanía sobre la necesidad o no de disponer de policía en un municipio que solo cuenta ahora con un agente y también si preferiría dedicar más recursos al mantenimiento del cauce del río, pese a que esta competencia es de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El alcalde, Vicent Mompó, sostiene que la empresa le pasó al consistorio una propuesta de preguntas después de «detectar los temas que más preocupan a la población». «De hecho, les pedí que el enfoque fuera dirigido con el fin de saber qué es lo que piensa el pueblo», relata Mompó, que admite no haber revisado el cuestionario elaborado por la firma contratistada.

El primer edil también alude a que en una pregunta «no se puede concentrar toda la información ni formular cuestiones demasiado largas» y ha hace hincapié en que pretende convocar una reunión con los vecinos del municipio para valorar los pros y contras del servicio de policía. Sin embargo, esa charla no se ha podido celebrar por la pandemia.

Gavarda solo tiene un policía en plantilla. No dispone como tal de un servicio de policía y, según el alcalde, la gente lo reclama. «Lo que he captado en mis vecinos es que quieren policía para que, entre otras cosas, no les entran a robar por las noches; es una problemática real», explica Mompó.

La pregunta que se traslada directamente a la ciudadanía es esta: «El servicio de policía conllevaría un coste económico para el ayuntamiento, teniendo que reajustar los presupuestos para destinar los recursos necesarios para el mantenimiento del servicio, rebajando la cantidad de dinero destinada a otras actividades o servicios. ¿Crees que es necesario el servicio de policía en Gavarda?». Algunos ciudadanos reprochan que la forma de plantear la cuestión induce a los vecinos a dar una respuesta determinada.

Otro de los interrogantes que también ha generado polémica es este: «¿Te gustaría que se dedicaran más recursos al mantenimiento del río?». Una pregunta que se formula tras otra llamativa explicación previa: «Actualmente el río de Gavarda se encuentra repleto de vegetación, impidiendo el drenaje del agua cuando el río crece. En esas condiciones su disfrute es más complicado. No obstante, la autoridad competente para solucionar este problema es la Confederación Hidrográfica del Xúquer». El alcalde alega que solo quiere «detectar si los vecinos le dan valor a la zona del río, a la que tengo que destinar recursos a pesar de que no sea competencia del ayuntamiento».

«Marcar estrategias»

Este sondeo de participación ciudadana se enmarca dentro del Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM) que está desarrollando Gavarda. Se trata de un documento de carácter estratégico que recoge las líneas de actuación previstas en la localidad para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por las Naciones Unidas y recogidos en la Agenda 2030.

«Gavarda tiene un presupuesto muy pequeño y tengo interés de saber cuáles son las prioridades de la ciudadanía para orientar las políticas que desarrollamos», defiende el primer edil.