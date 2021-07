El Recinte Firal de la ciutat d’Alzira rep esta nit a les 21.30h. a la cantant valenciana Samantha i, en acabar, al grup alzireny la Fúmiga. Una de les propostes més actuals al panorama musical per a commemorar el dia de Sant Bernat.

Previament, la programació comença a les 19 hores amb l’espectacle musical gratuït per a públic infantil, Nanets band Rock que actuarà al Camp d’Esports Venècia.

Més tard serà el torn del plat fort del dia amb les actuacions de Samantha i la Fúmiga, que en maig van estrenar el seu últim tema junts, «Ja no fa mal», cançó en que es mostra una col·laboració que transmet optimisme i estil festiu. El preu dels dos concerts és de 8€

A les 23.45 hores, aproximadament, es podrà gaudir d’un castell de focs d’artifici a càrrec de pirotècnia Crespo que es dispararà des de la plaça de la Generalitat. Enguany, esta empresa pirotècnica d’Alzira està d’aniversari: complix 100 anys. Un segle de vida. I l’Ajuntament d’Alzira vol celebrar-ho de la millor manera, amb la disparada d’un gran castells de focs artificials amb motiu de les festes patronals. A les 22.00 hores, al Camp d’Esports Venècia, es podrà gaudir de «Camilo Superstar», un espectacle musical gratuït que ens du les millors cançons d’este artista.

Demà dissabte será el torn de La Oreja de Van Gogh (22.00 hores) al recinte Firal. Un clàssic ja dels escenaris de tot l’estat, amb la gira «Un susurro en la tormenta».

La banda donostiarra torna als escenaris a presentar-nos les seues noves cançons en directe. «Abrázame», «Durante una mirada», són els primeres temes que han sonat a la ràdio i les plataformes digitals, però també «Sirenas», «Doblar y comprender», fins a 11 noves cançons, tots temes molt esperats per a disfrutar-los en directe pels seus fans junt amb els seus grans èxits de sempre.

Per a finalitzar, també a les les 22.00 hores, però des del Camp d’Esports Venècia, tindrà lloc el concert Piccolissima Serenade, un espectacle que unix dues orquestres molt importants d’Alzira, la Prometida i la mítica Serenade. Un concert gratuït.que ens recordarà els millors temes de tots els temps.

Es tracta d’un Sant Bernat atípic i condicionat per la pandèmia, on només se celebraran actes amb control d’accés, aforaments limitats i on el públic haurà d’ocupar en tot moment un seient, prèviament assignat.

La regidoria de Festes ha hagut de fer canvis en la ubicació i els horaris per tal d’adaptar-se a les mesures sanitàries i garantir uns concerts més segurs. Així mateix, l’Ajuntament fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania per a poder continuar amb l’aposta per la cultura segura.