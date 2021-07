Murta i Casella no són un parc d’atraccions

Apoc a poc el humans anem comprenent que som part de la natura, no els seus amos, i que tot allò que li fem acaba repercutint d’una u altra forma sobre nosaltres mateixos. Ens costa molt però anem aprenent-ho, en bona part pels problemes que hem provocat i que són cada volta més greus: emergència climàtica, aire contaminat i malalties derivades, aigües subterrànies i superficials amb nitrats i plaguicides, etc. etc. etc.

Però molts encara mantenen el prejuí de que la natura és com un parc d’atraccions per a esplaiar-nos nosaltres, que som el non plus ultra de la creació, els amos del món... I creuen que podem tindre un baret enmig de la muntanya per anar a fer-nos unes canyes o una paella i també uns quants cérvols acorralats per anar a vore’ls i tirar-los algun tros de pa.

Alguns pensàvem, i desitjàvem, que ja no s’obriria més el bar dels caçadors a La Casella, perquè està totalment fóra de lloc i pot resultar fins i tot perillós en estiu, a més de fomentar les visites en cotxes, els majors emissors del CO2 que calfa el clima. I que als pobres cérvols se’ls durien a un parc natural on pogueren estar amples i lliures. Però sembla que el govern municipal progressista tampoc s’atrevix a enfrontar-se amb aquestes males costums heretades.

I ara veiem que, a més, han organitzat una sèrie de visites nocturnes al cor de les nostres muntanyes precisament durant les setmanes de més calor. Però és raonable fomentar les visites a la muntanya en ple mes d’agost, amb probables ones de calor i ponentades? Han tingut en compte que en l’ecosistema de la muntanya hi ha molta fauna i la majoria descansa per la nit? És que ja no podem deixar tranquils els animalets ni durant la nit? I és de suposar que els assistents no tiraran fem ni res per terra, però de nit com es pot comprovar o evitar? I són conscients de que així també fomenten l’ús del cotxe (perquè la majoria, per no dir tots, acudiran en cotxe fins a l’alt punt de trobada)?

És tot un detall que una nit la dediquen a la bici, suposant que no facen trampes amb les còmodes elèctriques i que tots vagen en bici des de casa fins a l’inici de la ruta, cosa que dubtem. Però això no excusa ni compensa les altres nits en cotxe. Amb aquesta iniciativa indubtablement no li fan cap favor a la natura.

En fi, açò és com els que diuen de «ficar en valor» La Murta o altres espais naturals. En la realitat el Paratge Natural Municipal Murta i Casella ja té molt de valor intrínsec perquè és un santuari de biodiversitat, absorbix el CO2 i frena l’escalfament global, neteja l’atmosfera, reté l’aigua de pluja, carrega l’aqüífer, evita l’erosió, suavitza el clima, etc. etc. De veres cal ficar-ho en valor? En tot cas, cal que els educadors duguen allí els xiquets i joves perquè el coneguen directament, l’estimen i el cuiden, com ja estan fent al llarg del curs. Però no cal fer més publicitat ni dur més gent perquè ja és massa conegut i la massificació pot degradar-lo i ficar-lo en perill. No s’ha de prohibir l’entrada però tampoc s’ha de promocionar turísticament!