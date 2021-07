El concejal de Més Compromís en Algemesí Pepe Hernadis ha dejado la política institucional. En un comunicado, ha aludido motivos laborales: «Implica una dedicación de tiempo y esfuerzo que mi situación laboral no me permite prestar, por eso es mejor que de paso a otros compañeros». La portavoz del grupo municipal, Lorena Calatayud, ha agradecido a Hernandis su dedicación: «Siempre ha dado el cien por cien». El edil valencianista ha insistido en que no piensa desvincular-se de la política. «Han sido dos años duros denunciando las incoherencias y abusos de poder del actual gobierno de Algemesí».