Finalitzada la temporada esportiva, i preparant la vinent amb entrenaments és moment de fer balanç d’enguany. Un període de grans èxits aconseguits per l’esport alzireny i que és just reivindicar.

Alzira té més de 8.000 esportistes dividits entre les 36 disciplines que es practiquen a la nostra ciutat, i molts d’estos clubs i esportistes han aconseguit grans resultats i una bona classificació a les seues competicions. També tenim referents a escala internacional, així com a representants en federacions d’àmbit nacional.

Cert és que Alzira té un gran teixit esportiu i celebra una gran quantitat d’esdeveniments on es fa valdre l’activitat física, però els nostres esportistes recorren tot el territori nacional per aconseguir grans assoliments, i és just reconéixer el seu esforç. Però Alzira no és queda únicament a l’àmbit nacional, internacionalment també s’han aconseguit triomfs i fites que quedaren escrites en la història de l’esport alzireny.

Així i tot, les dificultats per poder practicar esport i complir amb els entrenaments a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, els esportistes d’Alzira han demostrat que davant les adversitats encara són més forts.

La mostra és tot el que s’ha aconseguit en esta temporada. Cal destacar, entre altres fites, la proclamació d’Alzira Tenis Taula com a campions de la Divisió d’Honor i l’ascens a la Super Divisió d’Honor. Un altre equip que ha aconseguit l’ascens ha sigut el primer equip del Nou Bàsquet Alzira, en el seu cas a Autonòmica. L’Alzira Fútbol Sala es manté en Segona divisió RFEF Futsal. L’UD Alzira aconsegueix l’ascens a Segona divisió RFEF. El futbol un dels Esports més practicat i amb més seguidors a la nostra ciutat, i per això es fomenta la seua disciplina amb competicions com en Torcaf d’cadets, el millor torneig d’àmbit nacional que es celebra a la Comunitat Valenciana. També vull destacar el Memorial Nacho Barberá, amb les competicions d’alevins, infantils i cadets que organitzen amb una finalitat benéfica com és l’estudi de la mort sobtada.

Altres dels clubs que continuen aconseguint grans resultats són el club de natació Trencaones, el club de Karate Alzira i el club La Rabosa, on nadadors, karatekes i atletes van augmentant el palmarés dels seus clubs guanyant campionats. Disciplines com el rugbi o el patinatge també han atorgat grans èxits als esportistes alzirenys.

L’halterofília és un dels esports que ha aconseguit bons resultats en l’àmbit internacional amb els seus atletes, a més a Alzira tenim una referent com és Mónica Carrió, que enguany s’ha convertit en la primera dona que arriba a la vicepresidència de la Federació Espanyola d’Halterofília.

A l’àmbit internacional també ens han representat tres esportistes alzirenys, un d’ells Josep Martínez, amb la Selecció Espanyola de Futbol, en l’absoluta, en un partit amistós contra Lituana. Altre esportista ha sigut Pedro Martínez, que encara que no és alzireny de naixement es va formar al Club de Tenis d’Alzira, qui ha fet història a Wimbledon arribant fins a la tercera ronda del torneig. Raúl Albentosa és l’altre internacional, jugador defensa al Dinamo de Bucarest a la liga de futbol de Romania.

Una temporada d’èxits però on també ens hem tingut que acomiadar d’un gran esportista i alzireny, el pilot de fórmula 1, Adrián Campos, qui va dur el nom de la seua ciutat arreu del mon i va muntar la seua propia escudería, Campos Racing, a Alzira. Una pèrduda important per a la nostra ciutat en general i en particular per a l’esport local.

Alzira ha sigut, és i serà sempre un referent esportiu en l’àmbit comarcal, autonòmic i nacional, mirant cap al futur, traspassant inclòs les fronteres del nostre país. L’ajuntament d’Alzira i personalment com a regidor d’Esport faré tot el que estiga al meu abast per fomentar i facilitar la pràctica de l’esport, sempre al costat dels clubs i les escoles esportives, però sobretot estant al costat de les persones, perquè Alzira és ciutat de campions.