Motín con música de fondo

Anulando convenios. El diario da cuenta de la decisión de un juzgado de lo contenciosos administrativo de València de anular una treintena de convenidos firmados entre la diputación provincial y distintos ayuntamientos, entre ellos los de los municipios ribereños de Sellent, Cotes y Tous, para la construcción, explotación y conservación de estaciones depuradoras de aguas residuales. La sentencia recoge que se vulneran las reglas de igualdad al asumir la empresa mista de la diputación contratos públicos por un tiempo indefinido.

Diario de la pandemia. Una docena de niños de Carcaixent se contagian en un campamento. Crecen, además, los infectados por los viajes de los estudiantes. Un positivo durante un bautizo obliga a confinar una quincena de contagios. La alerta se extiende a Alzira. La Policía Local de la capital de la Ribera Alta tuvo que desalojar un pub y una fiesta ilegal en pleno toque de queda. Una docena de personas fueron multadas tras pillarles en un local de copas bebiendo a deshora. Alzira entra en riesgo extremo tras sumar 27 casos en tres días. La incidencia acumulada no deja de aumentar y llega a 300 contagios por cada 100.000 habitantes. Montserrat de actualidad un año más. La Semana Internacional de Música de Cámara celebra su 40 edición «con muy buena salud». En el programa de la presente edición aparecen destacados artistas nacionales e internacionales entre los que cabe señalar a Vasco Vassilev, Vicent Campos, Juan Ferrer o la Orquesta de Cámara Rusa de San Petersburgo. La colaboradora del diario Mª José Muñoz Peirats destaca que el evento siempre ha traspasado barreras y que en Montserrat «la música es vida y es verdad». En esa plaza de la Iglesia se establece una unión cómplice. «La música -continúa- crea un mágico silencio que acalla las palabras sin sentido y establece conexión entre el mundo del espíritu y el de los pensamientos perdido». La luna, un año más, la principal espectadora.El caso Wafaa. El juez de instrucción número 4 de Alzira interroga a seis testigos y pospone la declaración, que será muy importante, de la amiga que vio por última vez a la muchacha. Los forenses aún necesitarán algunas semanas para poder concluir el informe definitivo de la autopsia y entregar el cuerpo de la joven a su familia.El Albaida, con poca gua. Xúquer Viu alerta de que el río no puede esperar un año sin el caudal mínimo. El colectivo ecologista tomará «las medidas que sean necesarias» si el afluente del Xúquer no se recupera tras, al menos, dos semanas con varios tramos secos.

Diario de la pandemia. Un 61% de los nuevos contagios en la comarca se concentra en siete municipios. Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carlet, Cullera y Sueca concentran casi mil de los 1.500 positivos de Covid notificados este mes y, en contraposición, seis pueblos (Beneixida, Cotes, Fortaleny, Llaurí, Sant Joanet y Sellent) se mantienen sin casos en julio. Lamentablemente más de la mitad de las localidades de la Ribera supera la tasa de riesgo extremo.El turismo en Cullera. La ocupación hotelera supera este año el 70% pero el alquiler cae al 60%. El rebrote de la pandemia ha provocado unja significativa anulación de reservas de apartamentos y el registro del cámping se ha desplomado hasta el 36%. El turismo que prima es el nacional, especialmente el procedente de las provincias del centro, pero se ven muchos franceses, alemanes, ingleses e italianos.Crisis en la SMA. La principal entidad cultural alzireña parece que no atraviesa uno de sus mejores momentos. Una rebelión de músicos acorrala a la directiva que preside Camilo Mascarell. Integrantes de la Societat Musical reclaman la dimisión de una junta que se resiste a admitir las firmas que exigen su cese. No conozco los intereses ni de unos ni de otros, que tendrán que salir a la palestra, pero si se ama a la entidad habrá que trabajar por hacerlos compatibles, todo ello por tal de que la agrupación recobre su prestigio.

Los motores no volverán a rugir. El Circuit de la Ribera de Guadassuar anuncia su cierre definitivo tras cuatro años convulsos marcados por las deudas y las obras imprevistas. La empresa, sobre la que pesaba una orden de embargo, alega que el terreno sobre el que se instaló el complejo deportivo alberga un «macrovertedero ilegal altamente contaminante» que los propietarios ocultaron. Las inspecciones de los técnicos municipales no habían detectado hasta la fecha la basura que se acumula en el subsuelo. Lo más lamentable del caso, que las 33 familias que trabajaban en las instalaciones dejarán de hacerlo.Breves en titulares: «El incivismo llena de basura el exterior del ecoparque y el acceso al polígono de Carcaixent», «Cullera se presenta como playa libre de machismo», «Sumacàrcer reivindica la distinción de la Unesco para la «Maerà del Xúquer» y «El alcalde de Gavarda pregunta a los vecinos si quieren policía local».

Distinciones merecidas: El Ayuntamiento de Alzira entregaba sus insignias de oro siete meses después como consecuencia de la pandemia. A las puertas de la Casa Consistorial, presente la Corporación Municipal, se distinguió al área de Salud Pública de la Ribera por su labor en relación con el Covid, a Pirotecnia Crespo por su trayectoria empresarial, al Colegio de Abogados de la ciudad que acaba de cumplir su 175 aniversario y a la música Mª Dolores Tomás que fue la primera mujer de España en obtener la cátedra de viento-flauta y que dirige el Conservatorio Superior de Música de Valencia.

Una de cal. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad anuncia la puesta en marcha a partir de la semana que viene de un nuevo servicio de transporte que facilitará la conexión entre los municipios de la Ribera Baixa y la llegada a Alzira.

Y dos de arena. La incidencia de contagios se mantiene al alza y Salud Pública ve todavía lejos el momento en que se alcance la meseta de la curva. Muchas de las grandes localidades de la comarca sobrepasan una incidencia acumulada de 400 caso por cien mil habitantes. Y el vecindario de l’Énova, con mucha razón, se indigna por el cierre del consultorio de salud durante el verano. El alcalde señala que el envejecimiento de la población exige atención sanitaria cercana.

De presupuestos. El diario da cuenta del informe de la Sindicatura de Comptes que señala un incremento de las «facturas en el cajón» de los ayuntamientos de la comarca al triplicarse la cuantía a tramitar en solo un año.

Y el PSPV de Carcaixent dice que ahora no es el momento de subir los impuestos. Aunque sí lo promovió en 2019, la justicia anuló la ordenanza fiscal. Asegura que es posible una «reestructuración de los presupuestos» para adaptarlos al nivel ingresos sin perder calidad en los servicios.

SABIES QUÈ?

Tal dia com hui, fa vint-i-cinc anys, el president de la Diputació de València, Manuel Tarancón, inaugurava la Casa de la Cultura de Rafelguaraf?. Les obres van suposar una inversió de 75 milions de pessetes

Demà dilluns farà un quart de segel de la inauguració pel cosneller d’Obres Públiques, Luis Fernando Cartagena, de la carretera que ara mateix unix Albalat i Sueca i la ronda circumdant de la capital de la Ribera Baixa?. Es canalitzava així el trànsit comarcal cap a la costa.

També per estes dates l’Ajuntament d’Algemesí convidava a Tere Alarcos, fotògrafa censurada a València, a mostrar la seua obra de nus artístics en la localitat?

AMB NOM PROPI LLUÍS DE LA VEGA

El pilotari Lluís de la Vega Herrero, llicenciat en Psicologia per la Universitat de València, va nàixer a Antella l’any 1998 tot i que viu a Almussafes des dels set anys.

De menut començà a jugar a pilota a l’andana de la casa dels seus iaios on el seu pare va traçar una línia de frontó. Passà per l’Escola de pilota d’Alginet. L’any 2007 va guanyar el campionatss Provincial de Galotxa, Autonòmic de Frontó i en galotxa el trofeu El Corte Inglés i la Supercopa. L’any 2008 va ser campió provincial i autonòmic de Frontó dels Jocs Escolars en la categoria de benjamí i obtingué en la categoria d’alevins el Campionat Provincial i Autonòmic de Frontó dels Jocs Escolars, triomfs que repetiria a l’any següent.

L’any 2011 passà a la categoria d’infantil i l’any següent a la de cadets. Eixe any guanyà el Campionat de Frontó Valencià i el Campionat Autonòmic. L’any 2015 es va situar entre els millors en el campionat autonòmic d’Escala i Corda. L’any 2016 va jugar la final del Trofeu Diputació davant Puchol II i el març de 2017 es va doctorar en proclamar-se campió del torneig al quatre i mig de frontó valencià.

L’any 2018 Lluís es ficà entre els grans i el seu nom va aparéixer per primera vegada en la modalitat per dalt corda. En abril de 2019 va conquerr la Lliga Bankia d’Escala i Corda en la seua primera participació com a titular.