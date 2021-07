L’institut de Guadassuar durà el nom de Didín Puig

El plenari municipal de Guadassuar va aprovar ahir batejar l’institut del poble amb el nom de Didín Puig, l’escriptora amb orígens guadassuarencs que fou una activista cultural de referència a la Ribera i a tot el país. El canvi de nom pretén homenatjar la figura de la desapareguda periodista.

El reconeixement arriba dos anys després del seu traspàs i ha estat una iniciativa promoguda per l’alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, que també ha comptat amb el suport del batlle de Benimodo, Paco Teruel, per a desenvolupar la proposta.

Ambdós municipis van ser els nuclis vitals i professionals de l’escriptora i periodista que bastí una trajectòria molt vinculada a la defensa de la cultura i la llengua del poble valencià.

L’alcalde de Benimodo, Paco Teruel, en declaracions a Levante-EMV va celebrar ahir la notícia de l’homenatge a Puig amb entusiasme: «És una proposta que engrandeix la seua figura. Parlem d’una persona de concòrdia i amb un llegat que trascendeix l’àmbit comarcal». Teruel també va remarcar la importància que Puig done nom a un institut «ja que ella sempre va predicar l’educació i el coneixement per tot arreu». Per la seua banda, l’alcalde de Guadassuar, en la moció presentada, ha manifestat el «desig de contribuir a visibilitzar l’existència d’una dona emprenedora i decidida, valencianista des de sempre i treballadora exemplar en la construcció d’una societat millor».

Una llegat de compromís

Nascuda el 1927, el seu compromís amb la cultura i els valors democràtics va ser reconegut l’any 2017, quan fou distingida amb el màxim guardó cultural de la Generalitat Valenciana. En 2019, poc abans de la seua mort, rebé el Guardó d’Or de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Ara se suma un altre ítem al llistat de reconeixements: l’institut del lloc que la va veure nàixer portarà el seu nom.