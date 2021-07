Tres medallas nacionales para los jóvenes palistas ribereños

Grandes resultados para los palistas de La Ribera en el Campeonato de España de jóvenes promesas, en 500 y 1.000 metros, con tres medallas. Como viene siendo habitual, las canteras de Algemesí y Cullera destacaron entre los clubes valencianos.

Sergio Domínguez, del Club Piragüisme Cullera, se proclamó campeón de España en cadete K-1 B, en la distancia de 1.000 metros. Domínguez, que venía de ser plata en la misma distancia en la Copa de España, subió el nivel, aun más si cabe. Salió muy fuerte, pero no fue un inicio suicida, porque no iba forzado. En los primeros 200 metros sacaba dos piraguas, diez metros, a sus rivales. «Cuando me vi con tanta diferencia no me lo creía, porque no estaba yendo al límite, sino que había hecho una salida fuerte, pero no más rápida de lo normal», reconoce el de Cullera, que demostró cabeza y fue regulando el esfuerzo hasta la meta. Además, Domínguez, junto con su compañero Jaume Martínez, obtuvo el sexto puesto en el K-2 1.000.

En cuanto los integrantes de Scooter de Algemesí, se llevaron dos medallas. En el K-2 500 infantil femenino, Paloma López y Maria Martínez se coronaron como las mejores de España. Salieron fuerte, aunque a mitad de carrera iban en cuarta posición, pero a partir de ahí pusieron una marcha más que les valió para entrar ganadoras. Y en modalidad individual, Maria Martínez se colgó el bronce, a pesar de tener malas sensaciones desde el calentamiento, ya que antes de la salida volcó a causa del fuerte viento y de las olas. Pero aun así, consiguió salir muy fuerte y colocarse en cabeza desde el inicio.