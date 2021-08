La «maerà» del Xúquer quiere llegar a Cullera

La «maerà» de Antella celebró durante el fin de semana su primera edición en dos jornadas, y ampliada de 2 a 8 kilómetros, tras la suspensión el año anterior por la pandemia de esta cita anual que en 2012 retomó la tradición milenaria de transportar madera por el cauce del Xúquer. Su regreso ha ido acompañado de la nominación por parte de la Unesco para convertir esta práctica en Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad.

Los «maerers» iniciaron el sábado a primera hora de la mañana el transporte de los troncos en vehículos hasta el paraje l’Esgoletja de Sumacàrcer. Allí pusieron a remojo las cuerdas naturales con las que se atan los troncos. Aquí sucedió el primer incidente. Se perdieron las cuerdas hechas de ramas de sarga y los niños bucearon durante una hora para encontrarlas, pero no aparecieron. Ante el retraso que ya llevaban, se vieron obligados a unir con menos cuerdas y confeccionar con menos troncos las nabatas, nombre tradicional de estas balsas. Más allá de este problema, no hubo ninguno en el recorrido.

Tras el «agotamiento» del primer día, «aparcaron» las nabatas en el azud de Carcaixent y se fueron a casa hasta la mañana siguiente, si bien el domingo se encontraron con que la nabata no estaba. Con la ayuda de drones fueron localizadas 400 metros aguas abajo atadas en unos arbustos. Todavía no se conoce si fue producto de un acto vandálico o si fue la corriente la que se llevó las embarcaciones y alguien las aseguró al verlas. Tras narrar estas vicisitudes, Leo Part, presidente fundador de la asociación Maeros del Xúquer, expresa la emoción con la que se realizó todo el descenso. Afirma que se finiquitó con éxito una actividad que no es «nada sencilla». Pese al peligro que supone, el compañerismo y el apoyo de Protección Civil, culminó con una bajada, en general, «muy positiva». El presidente presume de su «gran tripulación», aunque navegaran en distintas barcas. Esta participación también aumentó en número hasta ser más de 20 «maerers», inclusive varios menores, por primera vez.

El también «maestro de río», responsable de la maderada y de su organización durante la conducción fluvial hasta el destino, advierte de que la zona más peligrosa eran los rápidos, «que no supusieron un problema y nadie resultó herido». Sin embargo, en l’Assut de la Real Acequia de Carcaixent tuvieron que hacer «barranqueo», proceso en el que se hace palanca con palos gruesos para desatascar las nabatas, e invirtieron mucho esfuerzo. Fue un descenso que abre paso hacia la declaración de esta práctica como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No obstante, Leo Part insta al respeto y critica la falta de entendimiento de algunos bañistas en l’Esgoletja. «El primer día se metieron en nuestro camino hasta con colchonetas y fueron ellos los que nos preguntaban ‘qué hacíamos ahí’, cuando demandamos un control en la isla fluvial». «Menos mal que l’Assut de Antella, donde finalizó el recorrido, estaba cerrada por la pandemia», declara.

El presidente de la asociación asegura que el proceso «ya está hecho» y cree que la designación por parte de la Unesco está «cantada» en el año 2022. Part manifiesta su ilusión por ampliar unos 4 o 5 kilómetros más, hasta la Gavarda, el año que viene. También sueña con llegar a la desembocadura de Cullera. Pero para ello sería obligatorio el apoyo económico de todas las instituciones, desde los ayuntamientos a la Generalitat.