El alzireño Barberán logra el cetro nacional de pesca en agua dulce en el Duero

Antonio Barberán ha visto cumplido un sueño que pensaba imposible de cumplir en su carrera como pescador aficionado, ser campeón de España en la modalidad de agua dulce cebador. El alzireño logró el título en la competición realizada en aguas del río Duero, a orillas de las localidades vallisoletanas de Castronuño y San Miguel del Pino.

La prueba fue muy complicada. Normalmente se disputa en una sola sede. Al haber dos separadas por 35 km, se organizaron cuatro mangas en tres días, con estancias de cuatro horas en cada una de ellas y con el trastorno de trasladar los equipos. Antonio no iba con la idea de ganar. En sus 20 años de experiencia fue tercero en el autonómico de 2004 y campeón un año más tarde, mientras que en las ediciones 2017 y 2018 del prestigioso campeonato internacional Iberian Master fue campeón y cuarto clasificado respectivamente. Además, era un escenario con muy pocos peces capturables, ya que huían del ruido y aprovechaban los 130 metros de anchura del Duero para ir hacia lo otra orilla. «Podíamos lanzar el anzuelo de 75 a 90 metros y a tanta distancia no podíamos cruzarnos a las zonas que tienen nuestros compañeros –cada uno tiene un espacio de 3,5 m a izquierda y derecha», comentó Barberán. Además, «el pez no entraba o se pinchaba pero se iba del anzuelo en la recogida y, por tanto, no lo sacábamos». Al ribereño le llegó el título gracias a su regularidad. En la primera manga sacó 5 kg y fue segundo, en la segunda fue quinto con cuatro kilos de capturas. En la penúltima llegó a recoger 12 kilos que le dieron un tercer puesto en su sector y en la cuarta fue quinto con tres quilos. El tercer clasificado hizo dos primeros puestos y un segundo pero en la primera jornada se fue hasta el 18.º y ya le fue imposible remontar el mal inicio.

Antonio Barberán está federado en el club Xúquer de Riola aunque también pertenece a El Barb de Alberic. «Eso me permite competir sábados y domingos, ya que cada club lo hace en días diferentes y puedo disfrutar de este deporte precioso». Su próximo reto será el Mundial que se celebrará próximamente en Ucrania.