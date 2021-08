«Estos acuerdos no se pueden forzar, tienen su proceso»

«Yo siempre he dicho que una fusión no debe salir nunca de la mano de la Administración ni ser forzada, no tienen que haber prisas y deben ser los interesados los que quieran», destacó Cirilo Arnandis, presidente de Canso y de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, mientras señalaba que en este proceso «ha habido diez años de una buena relación». El acuerdo contempla mantener los servicios de suministros y la gasolinera en Benimodo para que el agricultor sienta la proximidad y a la cooperativa «como propia», indicó Arnandis.