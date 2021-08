Arrojan un perro malherido en un basurero de Montserrat

El pan de cada día en Montserrat. Irresponsables que abandonan a sus mascotas y a las que la administración tiene que dar cobijo. Un vecino halló el miércoles a un perro malherido dentro de un contenedor. Presentaba mordeduras por la cabeza y el cuerpo. Se encuentra hospitalizado y su pronóstico es positivo.

Un vecino de la zona del Tossal de Montserrat salió a echar la basura y al abrir el contenedor se dio cuenta de que había un perro en su interior. El can presentaba mordeduras y heridas por todo el cuerpo por lo que, según la policía, todo parece indicar que fue atacado por otro animal. Ahora está ingresado en el hospital veterinario Faycan de Catarroja.

Ante el incesante goteo de perros abandonados, el consistorio está trabajando con un centro de acogida de animales. Su gerente, Toni Ribamontes, acudió a Montserrat al rescate del can malherido y lo ingresó en una clínica veterinaria. «Estaba prácticamente inconsciente cuando lo recogí, no se movía. Ahora está con goteros, le han realizado una analítica y placas», relata. El perro tiene los ojos en blanco, no ve, y lo encontraron con un agujero en la cabeza, que los médicos están drenando. Según ha explicado a Levante-EMV, en cuanto se recupere lo pondrán en adopción. No llevaba chip, por lo que no se ha podido identificar al propietario.

No es el único perro abandonado en Montserrat. Es uno más de los que aparecen cada semana en el municipio. «Hay que tener muy pocos escrúpulos para dejar abandonado a un perro en un contenedor», lamenta la regidora de Medio Ambiente, Eva Bosch. La edil se muestra indignada por «la cantidad de costes que genera al erario municipal» el abandono de animales. El pueblo de Montserrat, según denuncia Bosch, sigue siendo un «punto negro del abandono animal».