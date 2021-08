Las obras del Carrasquer de Sueca apuran plazos para estar acabadas en un año

Aproximadamente un año. Es el tiempo necesario para que concluya la remodelación del colegio Carrasquer de Sueca, iniciada hace seis meses. Pese a las dificultades que surgieron, se apuran los plazos para que el centro esté listo en el tiempo previsto.

De hecho, ya se puede observar la construcción de dos alturas a nivel estructural. Durante esta semana, los obreros trabajan en el forjado dos del módulo de Primaria y la cimentación del de Infantil. No obstante, la reforma del colegio ha permitido comprobar el alto nivel de degradación que sufría la cubierta del centro. «Hemos descubierto el falso techo de cañizo y ha salido a la luz los graves desperfectos de la cubierta, la cual presentaba grandes oberturas y no goteras como se había dicho; no entendemos que no se actuara antes de forma urgente», lamentó el edil de Urbanismo, Fernando Franco, que visitó las obras junto al alcalde de la ciudad, Dimas Vázquez y el edil de Educación, Joan Carles Vázquez.