Tres de cada cuatro mujeres optan por la leche materna tras el parto

Tres de cada cuatro mujeres que dieron a luz en el Hospital de la Ribera durante el 2020 optaron por la lactancia materna, bien de forma exclusiva o combinándola con la leche artificial.

Esto representa el setenta y tres por ciento del total de madres ribereñas que amamantan a sus bebés. Solo el 3,5% de las que optaron por la lactancia materna no consiguieron su objetivo. «Los motivos pueden ser: que éste no pida ser amamantado o no se coja al pecho, que lo pida muy a menudo y que el agarre del niño provoque mucho dolor en la madre», explica la pediatra Cristina Martínez. En este sentido, el Hospital de la Ribera ofrece apoyo para solucionar cualquier duda y evitar posibles problemas.

Se trata de una decisión que se toma antes del parto, por lo que los médicos recomiendan asesorarse previamente por los profesionales santiarios.

«Es frecuente observar en los primeros días preocupación en los padres ante la producción de leche y la pérdida de peso del bebé (a todos les ocurre en los primeros días de vida), lo que puede disminuir la confianza en la capacidad de la madre para amamantar», confirma la doctora.

Para localizar si la lactancia se está estableciendo adecuadamente, la experta en pediatría localiza los signos que lo indican: «la temperatura, la orina, las deposiciones, la frecuencia de las tomas y la succión». Son los factores que los médicos tienen en cuenta a la hora de valorar si la lactancia está funcionando bien o no.

La lactancia es un proceso natural que se pone en marcha tras el parto. Los sanitarios fijan para ello una serie de reglas: hay que iniciarlo de manera precoz, que las tomas sean frecuentes a demanda del bebé con una posición adecuada y cómoda y no dar otros líquidos si no están indicados, ni chupete.