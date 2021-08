De gasolinera a zona verda

El Partit Socialista d’Alzira sempre ha treballat per a l’eliminació d’esta gasolinera, conscients que es tractava d’un perill per a la ciutadania i el veïnat. Una llarga història, que es remunta l’any 2002, quan els socialistes estàvem al govern local i vam aconseguir tancar-la, però en 2003, quan el PP va arribar al govern va decidir obrir-la de nou, amb el risc que suposava per a veïns i veïnes.

Els socialistes estàvem en la certesa, l’estació de servei a l’avinguda Luis Suñe era un perill com va dictar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 3 de juny de 2005 on s’assenyala que existia un risc per al medi ambient i per a la salut de tercers.

Així com, posteriorment, el rebuig d’un recurs que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ja que segons la sentència la decisió de l’Ajuntament d’Alzira l’abril de 2002 de tancar la gasolinera va ser estudiada, ja que es fonamenta en els informes dels tècnics municipals que van revelar l’existència de contaminació per hidrocarburs en el subsòl de l’estació de servei, situada en el nucli urbà. La justícia va donar la raó a l’acció realitzada pels socialistes en 2002.

És ara, amb el PSOE de nou al govern municipal, quan s’aconsegueix definitivament la seua eliminació. S’està treballant des de 2015 amb consultes i seguiments, així com reunions amb els propietaris amb la finalitat d’arribar a un consens.

Ja és una realitat la firma de l’acord de compra perquè l’Ajuntament adquirisca la parcel·la on es troba l’immoble. Un èxit de tota la ciutadania, dels veïns del barri, d’este govern i de l’Ajuntament d’Alzira.

Els socialistes d’Alzira volem agrair al veïnat la seua paciència i donar-los la tranquil·litat que mereixen. Hem aconseguit que es vaja a desmantellar la gasolinera, un deute de la ciutat amb la barriada.

Més prompte que tard els veïns i veïnes de l’avinguda Luis Suñer disposaran d’un nou espai urbà convertit en zona verda. Un canvi necessari dels que tenim que felicitar-nos totes i tots.

Treballem així per una ciutat més sostenible i compromesa amb el medi ambient.