La señal de duelo continuo

La señal se encuentra en uno de los puntos más transitados del municipio, en el cruce de la avenida de la Vieta con la calle Sant Antoni. Es la entrada al barrio de Les Barraques y a escasos 400 metros se encuentra la parroquia Sant Antoni de Pàdua.

La señal en concreto indica la proximidad de un paso elevado de peatones, cuyo mástil está forrado con estos obituarios que a menudo se renuevan. Otras veces, en cambio, se los lleva el viento y callejean hasta que los servicios de limpieza los recogen del suelo. Normalmente el espacio se mantiene aseado.

La falta de regulación ha propiciado que cualquier espacio sea utilizado para pegar este tipo, o cualquier otro, de carteles. En otros municipios de La Ribera existen normativas, pero habitualmente se incumplen. A pesar de que Carcaixent cuenta con tablones de libre expresión donde poder colocar las esquelas, raramente se utilizan para ello.

«Nadie las cuestiona»

El alcalde, Paco Salom, no lo ve como un problema y no le constan quejas vecinales por el asentamiento de esquelas. «Hoy por hoy, no hay nadie que las cuestione; los asuntos hay que regularlos cuando generan distorsiones, y esto no supone un problema en absoluto», defiende. De todos los espacios en los que se fijan carteles, según Salom, los elegidos por los servicios funerarios son «normalmente los más limpios». En cuanto a la señal de luto, admite: «Es llamativo, pero no es lo habitual».

Cada pueblo tiene su ritual para despedir a sus difuntos. En localidades más pequeñas se anuncian las bajas por megafonía e incluso repican las campanas. En Carcaixent los historiadores sitúan la aparición de lo que hoy conocemos como esquelas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Muy diferentes a las actuales, mucho más pomposas y artísticas.

Más que una cuestión de incivismo, las esquelas forman parte de una tradición arraigada en Carcaixent. Sobre todo ha prevalecido el hecho de colocarlas en determinados puntos visibles del municipio. Emplazamientos como el Mercat, el Jutjat de Pau, la Peña Deportiva, las distintas parroquias, los accesos de los supermercados e incluso las entidades bancarias situadas en el casco histórico.