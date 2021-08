Algemesí pone freno al patín

La Mancomunitat se acerca al abismo. Almussafes no quiere estar en la Mancomunitat de la Ribera Baixa. El consistorio que preside el socialista Toni González aprueba en el pleno municipal iniciar el expediente para dejar de formar parte del ente supramunicipal ya que, según señala el alcalde, «se aporta mucho más de lo que se recibe a cambio». Los concejales de Compromís y los del PP votan en contra. En su momento el consistorio ya denunció una supuesta irregularidad en la salida del ente comarcal de Cullera.Excelente julio en Cullera. La ocupación turística repunta y los hoteles alcanzaron casi el 80% de reservas en el computo global mientras que los apartamentos también mejoraron los registros de la primera quincena. El alquiler de pisos pasó del 60 % a principios de mes a superar el 80 % en el tramo final. El turismo nacional salvará, sin duda, un verano totalmente atípico.La «maerà» del Xúquer se consolida. Antella celebraba el fin de semana anterior su primera edición de la «maerà» en dos jornadas. La asociación Maeros del Xúquer, que preside Leo Part, proyecta ampliar poco a poco el descenso de troncos por el río. La ilusión de convertir la práctica en Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco se ha convertido en un importante aliciente.

Con la salud no se juega. El Centro de Salud Pública de Alzira considera imprudente la celebración de las fallas en septiembre. Y es que aunque la curva de contagios de Covid comienza a estabilizarse en la comarca, las autoridades sanitarias aún no prevén un descenso que permita estar fuera de una situación que se supone aún será de riesgo elevado en las próximas semanas. Alzira cifra en un 20 % la población que no acude a vacunarse, si bien muchos han aplazado la cita. En Carcaixent una encuesta revela que tan solo el 5 % rechaza las vacunas.L’Almorzaret que no desaparega. «Almorzar és una paraula genuïna valenciana que arreplega el Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. D’un temps cap ací eixa paraula està sent arraconada per una altra: esmorzar. Passa com faena, que està sent substituïda per feina. Ara uns xicots de Carcaixent han tingut la magnífica idea de reivindicar l’almorzar, és un dir, i han aconseguit que la ciutat de l’arabista Ribera, en pugna amb altres localitats riberenques com Cullera, Sueca o Tous s’haja erigit en la capital d’eixa costum tan nostra. Els amics de la Ruta han manifestat que en Carcaixent tenen molta identitat de poble. Que mai la perden, açò és que la conserven!»

El desempleo en la Ribera. Vuelve a crecer en julio pese a la campaña turística. Los datos de Labora contabilizan 23.518 personas que buscan empleo de forma activa en la comarca. Contabiliza menos demandantes que en 2020, pero todavía más que en 2019. El 61% de las personas que buscan un puesto de trabajo, exactamente 14.394, son mujeres. La Justicia en Sueca. La consellera Gabriela Bravo visitaba la ciudad y garantizaba que la agrupación de los juzgados, aprovechando el local de 1.105 m2 alquilado por la Generalitat, permitirá dar solución a la que reconoció como una situación «insostenible». El inmueble agrupará todos los servicios del juzgado de violencia sobre la mujer, incluida una Cámara Gesell para la declaración de menores en un entorno adecuado.

Para que el peatón gane. El Ayuntamiento de Algemesí amplía la ordenanza de Tráfico y prohíbe circular por zonas peatonales a bicicletas y patinetes. Se regulan por primera vez los vehículos de movilidad personal y se contempla la imposición de sanciones por utilizar móviles o auriculares.

La unión hace la fuerza. Las asambleas de socios de la Cooperativa de Nuesra Señora del Oreto de l’Alcúdia y de San Felipe Benicio de Benimodo refrendaban el acuerdo de fusión por absorción que habían pactado sus respectivos consejos rectores. Se trata de reducir gastos y de ganar en competitividad. Que así sea.

Breves en titulares: «El 12% de los contagios de Covid registrados en la Ribera se concentra en julio», «Dos nuevas salas de vistas en Alzira evitarán la suspensión de juicios», «Detienen al ladrón que robó por escalo en siete iglesias, cinco de ellas en la Ribera (Corbera, Fortaleny, la Barraca d’Aigües Vives, Llaurí y Riola) en menos de un año», «El grupo Cecotec ultima su nueva central logística en Massalavés» y «Arrojan a un perro malherido en un basurero de Montserrat».

Viviendas más baratas. El precio de la vivienda en las principales ciudades de la comarca ha caído un 50 % desde la crisis de 2008. El metro cuadrado llegó a pagarse a 1.600 euros en Alzira y Sueca antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, mientras que en estos momentos oscila en cantidades cercanas a los 800. El valor de mercado es menor en Algemesí.Una señal de luto. Curiosa costumbre. Una señal de tráfico situada en un cruce de Carcaixent concentra numerosas esquelas de forma habitual. Las autoridades municipales no ven problema en que esto ocurra, aunque a algunos vecinos les incomoda. Lo cierto es que se encuentra en una zona cercana a la parroquia de Les Barraques muy transitada.

SABIES QUÈ?

Tal dia com hui, fa vint-i-cinc anys, el diari donava compte de la recepció que Algemesí va fer a Salva Esquer, al seu regrés dels Jocs Olímpics d’Atlanta?.

Per estes dates el regidor d’Alternativa Progressista de Cullera, Ximo Bosch, exigia una investigació per tal de comprovar si l’edil socialista, Alejandro Bonet, havia abusat del seu càrrec de regidor?

El pròxim dissabte es compliran vint-i-cinc anys de la inauguració del Museu Municipal d’Història i Arqueologia de Cullera?. En l’acte va intervindre l’aleshores arqueòleg local, Enric Portell, el regidor de Patrimoni, X. Bosch i l’alcalde de la ciutat, Carlos Moreno.

AMB NOM PROPI VICENT CASTELL

El metge Vicente Ángel Castell Frasquet va nàixer a Algemesí el 2 d’agost de 1921 per la qual cosa el dilluns va complir 100 anys.

Va estudiar al col·legi dels pares escolapis de la seua ciutat natal, passant, després, a fer el Batxillerat al col·legi dels pares franciscans d’Ontinyent, on va alcançar, com els altres dos germans seus, les millors notes.

Va passar els anys de la guerra civil, en la rereguarda, a Algemesí i es va lliurar de ser cridat a files per molt poc. Va ser testimoni de la crema de la imatge de la Mare de Déu de la Salut, fet que encara recorda.

En finalitzar la contesa viatjà a Madrid on va estudiar Medicina, llicenciant-se com a metge estomatòleg, obrint una clínica odontològica en el seu poble i en la qual va exercir fins la jubilació.

Del seu matrimoni amb Vicenta Gutiérrez va tindre sis fills, dels quals només en queda viva una, la major, Maria Teresa. Eixa circumstància tan trista va fer que es refugiara en les seues aficions: el camp, la pesca, el futbol i, sobretot, l’escriptura.

Sempre ha sigut un gran aficiconat a les lletres, particularment a la poesia que ha conreat de manera molt íntima i que l’ha dut a escriure dos obres autobiogràfiques amb els seus records i vivències personals que va editar per als seus familiars.

Professional molt reconegut en el seu poble, ha sabut sobreposar-se a les dificultats que li ha ficat la vida i ha destacat sempre per la seua actitud animosa, alegre i vital. Moltes felicitats.