El carcaixentí Aarón Escandell afronta el reto de ser titular en Primera

La temporada 2021/22 de la liga española de fútbol arrancará mañana aunque el aficionado del ‘deporte rey’ apenas ha tenido vacaciones en un verano en el que se han disputado la Copa América, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. El nuevo curso puede suponer el mayor reto en la carrera del carcaixentí Aarón Escandell, que parte como portero titular del Granada CF. Al menos, mientras no haya una nueva incorporación antes de que se cierre el mercado.

Escandell era, hasta este verano, el segundo guardameta de uno de los conjuntos más sorprendentes de los últimos años. Los andaluces alcanzaron la Europa League en el año de su regreso a Primera y dejó una gran imagen en la competición europea, de la que solo le apeó el que acabaría siendo el subcampeón. Pero alcanzaron sus más altas cotas de grandeza con Ruis Silva en la portería.

El guardameta, que cumplirá 26 años el próximo mes, ha pasado por las canteras del Valencia, el Málaga y el Granada. En esta última disputó una temporada como titular en Segunda B, donde saldó sus 32 apariciones con un gran balance: 26 goles en contra y 14 partidos con la portería a cero.

El club nazarí le ha dado oportunidades contadas desde que diera el salto al primer equipo. Su trayectoria en el Granada de Diego Martínez se puede resumir en cifras: once partidos disputados en Copa del Rey con quince goles encajados y tres encuentros con la portería a cero, ocho de liga con once tantos recibidos y dos metas imbatidas y uno de Europa League que saldó con triunfo pese a recibir un gol. Pero más allá de los números están las sensaciones. Y Escandell ha cumplido con las expectativas siempre que se le ha requerido. La parroquia valencianista no olvida la gran actuación realizada por el carcaixentí en Copa de Rey a inicios del año 2020. Época en la que se produjo su debut en Primera División, en el siempre complicado Wanda Metropolitano. El Atlético se llevó el triunfo.

Lesión de Rui Silva

Ya en la pasada temporada volvió a ser el portero titular en Copa del Rey, ayudando a su equipo a superar ronda tras ronda (San Juan, Cultural Leonesa, Málaga y Navalcarnero) hasta que se topó con el Barça. El cuadro ‘culé’ le endosó cinco goles en un encuentro que se saldó con un resultado demasiado cruel para los granadinos. La lesión de Rui Silva le abrió de nuevo la oportunidad de jugar en liga y ofreció un rendimiento a la altura de las circunstancias. Incluso tuvo la oportunidad de tomarse la revancha con una espectacular victoria en el Camp Nou después de que los suyos remontaran el tanto inicial del astro argentino Leo Messi. En vez de volver al banquillo tras la recuperación del guardameta luso, Escandell defendió la portería del Granada hasta que el portugués volvió al once inicial en un partido contra el Real Madrid.

Rui Silva jugará este año en el Betis y ha dejado un hueco vacante en la portería. El de Carcaixent ha aguardado su oportunidad pacientemente y ha demostrado estar capacitado para superar, con nota, cualquier reto que se le ha planteado. El que ahora afronta sería el mayor de todos. Aunque de sobra es sabido el interés del Granada por hacerse con los servicios de Álvaro Fernández, cuyo excelente juego bajo palos no fue suficiente para impedir el descenso del Huesca. La prensa lusa también habla de una posible oferta de cuadro nazarí por el guardameta Luís Maximiano, del Sporting Club de Portugal.

A la espera de refuerzos

Pero lo cierto es que, por el momento y a falta una nueva alta que todavía no se ha confirmado, la portería es de Aarón Escandell. El club cuenta, en caso de necesidad, con los guardametas del filial, Joao Costa y Ángel Jiménez, pero es el carcaixentí el que, a horas de que comience la liga, acumula más minutos en pretemporada bajo las órdenes de Robert Moreno. Lo que parece claro es que, pese a la más que necesaria incorporación de otro arquero, Aarón Escandell hará todo lo posible para que la decisión sobre quién debe ocupar la portería del Granada le sea favorable. Cualidades para ello no le faltan.