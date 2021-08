La presencia de flamencos prolonga durante 2 meses los daños en arrozales de Sollana

Felip lamenta que en estos dos meses de campaña solo ha recibido la visita de técnicos del seguro agrario. «Tomaron nota pero no me confirmarán hasta la siega si los daños estarán cubiertos; hasta ahora todo han sido pegas y nunca me han pagado ninguna indemnización», relata.

AVA-ASAJA denuncia que los flamencos se han unido recientemente a otras poblaciones de fauna salvaje, sobre todo especies de patos, que causan «graves perjuicios en los arrozales de la Albufera». Según explican, en los últimos años los flamencos se han dispersado desde el lago hasta las zonas productoras de arroz. La organización agrariaestima que las pérdidas económicas provocadas por la avifauna en los cultivos han llegado a alcanzar los 400.000 euros en campañas anteriores.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, explica al respecto que «toda la sociedad, empezando por los propios agricultores, defendemos la preservación de los flamencos y el resto de la fauna y flora, pero ponemos en duda que tengan que ser los arroceros afectados los que paguen de su bolsillo el cuidado de estas especies que disfrutamos todos». Aguado reclama a las administraciones responsables del mantenimiento de La Albufera compensaciones para los agricultores afectados en función de los daños sufridos. También piden una revisión del modelo de seguro agrario que contemple estos casos.