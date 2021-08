Incertidumbre a 20 días de las Fallas de Alzira

Gómez se mostró prudente y espera, como muchos, el mandato definitivo de la Conselleria de Sanitat. «Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en el Consell Interdepartamental y lo más probable es que nos reunamos el lunes con las fallas de la ciudad y tomemos una decisión definitiva», aseguró. Con todo, el alcalde reconoció que la propia celebración supone «un problema muy grande». «Se tienen que tener las cosas muy claras. Si autorizan las ‘mascletaes’, está claro que serán con aforo limitado. Cómo controlarlo y asegurar que se respeten las distancias ya es otra cosa. Si nos dejan hacer la ofrenda, pero nos dijesen que sin que haya público, a ver cómo se puede conseguir eso... Por no hablar del efecto llamada que tener Fallas supone. Nos preocupa que vengan personas de otras poblaciones con una situación sanitaria peor que la nuestra», admitió Gómez.

Se da por hecho que el gobierno autonómico permitirá la celebración de los festejos josefinos fuera de su calendario ante el descenso generalizado de contagios, pero serán los condicionantes los que marquen su devenir. «Ocurra lo que ocurra, brindaremos a la junta local y a las comisiones toda nuestra ayuda», añadió.

Incluso entre las propias comisiones que acordaron plantar sus monumentos en septiembre existen dudas, sobre todo si se plantean más limitaciones de las que desean. Las fallas de la Sección Especial de Alzira se acoplarán a lo que se acuerde y tienen claro que no van a «arriesgar la salud de nadie para celebrar las fallas». Sin embargo, Juan Peris, presidente de la Plaza Mayor, se mantiene optimista ante su realización. «Las fallas hemos aguantado mucho, dos años de tirada», comenta Peris. Todas las comisiones esperan con ilusión las ansiadas fallas, aunque la incertidumbre genere resquemores internos y críticas externas.

Hasta que se anuncien las restricciones de las próximas semanas y se celebre la reunión definitiva con la Junta Local Fallera, «está todo hablado, pero nada confirmado», señala Kiko Cano, vicepresidente de la falla El Mercat. La programación todavía no está clara, pero sí se sabe que no habrá ni verbenas, ni barra en el casal.

Serán unas fallas atípicas pero «llenas de ilusión», expresa Juanjo Vivas, presidente de Camí Nou, quien advierte del inconveniente de una posible cancelación, aunque tiene claro que las fallas no pueden ir contra Sanidad. Ante las dudas, Vivas aclara: «Habrá gente que esté con más miedo que otra, pero se tiene que hacer lo que decida la mayoría, mientras no se diga lo contrario». Por lo que, de momento, el día 29 se iniciará la «plantà» en la Sección Especial, para durante esa semana montar las fallas para que estén listas para el día 3 de septiembre.

«No plantaremos si solo es para quemar los monumentos, tiene que haber algo más»

Los representantes de Camí Nou y el Mercat manifiestan su negativa a «plantar solo para quemar» o «quemar por quemar». Juanjo Vivas, presidente de Camí Nou, señala que antes de tomar cualquier decisión tendría que votarse en asamblea, pero adelanta: «conociendo a mi comisión la votación popular sería no plantar». Vivas advierte de que no plantar sería un trastorno para todas las comisiones, sobre todo para las de Sección Especial y en particular la suya, que ya tiene el monumento para 2022 en marcha porque «una falla de Sección Especial no se construye en dos días». Por lo que esto significaría tener dos monumentos para aquellas que ya han empezado su proyecto para el año que viene, como ellos.

Kiko Cano, vicepresidente de Camí Nou, aclara que en su comisión también se necesitaría una justificación para plantar. Pese a no haber verbenas, considera que sí debería haber «despertaes», «mascletaes», comidas y demás actividades propias de las fiestas.