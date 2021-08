El Alzira recela de que el Torcaf se juegue en el Suñer ya que no se le permite entrenar dos días seguidos

El entorno de la UD Alzira se encuentra extrañado por la decisión del concejal de Deportes, Fernando Pascual, de permitir jugar el Torcaf en el estadio Luis Suñer Picó. No es solo una preocupación de la directiva por el hecho de que solo dos semanas después jugarán el primer partido en casa, sino que los propios aficionados no entienden cómo durante el año no se permite al equipo entrenar dos días seguidos sobre el terreno de juego y ahora se ve factible jugar diez partidos en solo tres días. El consistorio aseguró ayer que el informe de la empresa avala este uso y que el 30 de agosto se iniciará el proceso de resiembra.

En las anteriores ediciones se disponía del campo de deportes Venecia donde los equipos calentaban en el Nacho Barberà y ahora dispondrían del Raúl Albentosa, amén de que no se resentiría el césped artificial del campo de fútbol 11 como lo hará el natural del Suñer Picó.

El quid de la cuestión se encuentra en la disponibilidad de un espacio de restauración que resulta clave para la viabilidad económica del torneo. La presencia del Real y Atlético de Madrid y FC Barcelona supone un importante coste de alojamiento y manutención junto a los gastos que también suben por tener al Valencia, Levante y Villarreal.

Un torneo del nivel del Torcaf no puede alojarse en las actuales instalaciones de la ciudad deportiva Jorge Martínez Aspar donde el césped del campo 1 –que tiene grada cubierta aunque para apenas 100 espectadores- está para cambiar después de más de una década de uso. El campo 2, en perfectas condiciones al ser prácticamente nuevo, no tiene grada.

En 2019, el conjunto azulgrana estuvo tres meses sin pisar el campo para que la resiembra se asentase correctamente (el mayor período en años) tras unas quejas del club. En 2020 el campo apenas tuvo uso. Primero por el confinamiento y después porque la resiembra empezó a principios de octubre, justo al principio de la liga y el primer partido se jugó el 23 de diciembre.