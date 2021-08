La calle se divide entre reactivar ya la fiesta o esperar a marzo

La noticia del aplazamiento de las Fallas de Alzira de septiembre hasta octubre ha sido recibida con disparidad de opiniones por los ciudadanos sobre el calendario de las fiestas josefinas. Si bien algunos consideran que deberían celebrarse directamente en marzo del próximo año para evitar «riesgos ante posibles contagios» y no «desperdiciar esfuerzos» al suprimir buena parte de los actos, otros ven necesario reactivar la fiesta fallera después del parón pandémico.

Gabriel es hostelero, regenta un bar en la Plaza Mayor, y ve con buenos ojos que las Fallas se oficien en octubre. «No serán muy normales, pero menos serían en septiembre con el calor que aún hace». Sostiene que es «positivo que se retomen las fiestas poco a poco». «Aunque las veamos descafeinadas, de una forma u otra se tiene que ir volviendo a la normalidad, más aún pensando en toda la gente que trabaja y vive del mundo fallero», considera.

Por su parte, la joven Marta, publicista, también está de acuerdo con la celebración tal como la han planteado las autoridades. «No serán unas Fallas al uso, ni por los aforos ni por las fechas, pero no me importa cuándo sean. Estará bien mientras se organice con precaución y no haya ningún desmadre, es evidente que no se pueden celebrar por todo lo alto», estima la joven, prudente.

En cambio, para María Amparo, operaria en un almacén de naranjas, no ha sido una buena idea mantener los festejos para este año. Si fuese por ella, hasta el marzo que viene «no haría fallas». «El tiempo pasa muy deprisa y se supone que por entonces todo estará mucho mejor que ahora con la población 100% vacunada. En octubre no se podrán hacer más de la mitad de actos y el ambiente se perderá», analiza. Teme que si se celebran en otoño se puede perder «todo lo que hemos conseguido» para frenar la curva de contagios. «Marzo está a la vuelta de la esquina, mejor esperar a que la pandemia decrezca», opina.

«Mejor más adelante»

Con una treintena de años de activismo fallero, Sebastián (jubilado) es partidario de esperarse a «más adelante» para celebrar los festejos . «Es una gorrinada lo que han hecho, ya no me pareció correcto que fuesen en septiembre, y en octubre tampoco, no tiene sentido», valora el veterano, que sostiene que intentar plantar las fallas en otoño bajo restricciones es «desperdiciar el esfuerzo» de las comisiones y los falleros, con «dificultades para pagar las cuotas».

Denís, de 23 años, trabaja como recolector de naranja. A él nunca le han gustado las fallas. «Me da igual cuándo se celebren», explica. «Estamos pasando una época en la que toca cuidarse, luego ya vendrá la fiesta», expone. Si las comisiones implicadas así lo deciden, guste o no, el próximo octubre serán las Fallas de Alzira. La fiesta saldrá de la cuarentena un año y medio después del estallido de la Covid-19.