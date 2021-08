Castelló avanza el horario de las fiestas nocturnas por el toque de queda

Ayer mismo entró en vigor el toque de queda en la localidad de Castelló ante el avance de los contagios por Covid. Por todo ello, el ayuntamiento ha tenido que avanzar media hora algunos actos de las fiestas del municipio.

«No nos afecta excesivamente, solamente a tres o cuatro actos, ya lo habíamos previsto ante una subida de contagios que es preocupante», relata el alcalde, Òscar Noguera. Asimismo, confirma que no anularán ninguno de los eventos programados al considerarlos «seguros» y garantiza que se desarrollarán con el público sentado, con distancia entre las sillas y con la mascarilla obligatoria. Al mismo tiempo que confía en la seguridad de los actos organizados por el consistorio, se muestra preocupado por las «juergas» que puedan promover algunos vecinos por su cuenta. «Hay que evitar hacer quedadas y cenas en las casas de campo. Sería conveniente que nadie subiera a los chalés, donde no se guardan las distancias y no hay mascarillas», advierte y recomienda Noguera.

Cincuenta casos activos

Junto con otros 68 municipios de toda la Comunitat Valenciana, Castelló tiene desde ayer limitada la movilidad nocturna de una a seis de la madrugada, así como las reuniones a un máximo de diez personas. El municipio tiene una incidencia acumulada de 709 casos cada 100.000 habitantes y suma cincuenta contagios activos en la última quincena.

A pesar de los malos datos, el primer edil se muestra esperanzado con que los avances de la campaña de vacunación puedan frenar «el alto porcentaje de contagios» que acumula Castelló.