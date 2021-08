El Jurídic falla otra vez contra el consistorio de Favara por aportar un expediente incompleto

Una queja presentada por el PSPV de Favara en el Consell Jurídic Consultiu ha derivado en un nuevo varapalo a la alcaldesa, Oro Azorín (Compromís). Los socialistas recurrieron al CJC por la falta de respuesta a una solicitud de información sobre la tramitación de un expediente de revisión de oficio, instada por el propio PSPV, de una licencia otorgada por el ayuntamiento para construir una línea de baja tensión que, según los socialistas, beneficiaba a la alcaldesa.

El Consell Jurídic Consultiu ha dictaminado con fecha 23 de julio devolver el expediente al ayuntamiento para que complete la instrucción puesto que entiende que no existe un mínimo de diligencia en la instrucción procedimental que otorgue seguridad jurídica.

El portavoz local del PSPV, Rafael Gisbert, ha criticado el «oscurantismo» del actual gobierno. «Consideramos que la alcaldesa de Favara está actuando de una manera absolutista y arbitraria utilizando recursos públicos con una única finalidad, intentar esconder sus irregularidades urbanísticas».

Gisbert señala que la resolución del CJC evidencia «la falta de transparencia puesto que, como indica en el mismo dictamen, no existe en la documentación aportada ningún informe jurídico de la secretaría ni informe técnico de contestación a las alegaciones formuladas». «Ya advertimos a secretaría que era de obligación de la alcaldía dictar resolución y remitir todo el expediente completo, indicando la propiedad de la parcela, quién firmó la aprobación de la licencia, quién ejercía de alcalde, incluidos todos los expedientes vinculados al CJC, cosa que han ignorado», agrega.

La alcaldesa responde

Oro Azorín ha respondido a las críticas de forma tajante: «Lo primero es que a mi no me afecta personalmente esa licencia. Yo me he limitado a firmar los informes que los técnicos municipales me han hecho llegar. El CJC solo reconoce que hay un error por un defecto de forma sin acusar a nadie. Además, para que no me afectara a mi directamente delegué la firma», recuerda. Pero la alcaldesa va más allá al señalar que «hasta el día de hoy no he firmado ni un solo documento que no esté en un expediente tramitado por el secretario y los técnicos municipales. Ahora está en trámite la información al vecino que solicitó la luz, para comunicarle que no era una revocación de la licencia si no la anulación de la misma como ha dictaminado el CJC».

Para Azorín la oposición «está realizando un trabajo sucio y muy reprobable» con la única finalidad de desacreditarla. «El portavoz socialista no me puede dar lecciones de moral ya que ha venido realizando una serie de actos que habrían de ser considerados como muy poco éticos», indicó Azorín.