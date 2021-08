L’estrany cas del barxeta

Diu la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que ha fet dos anàlisis (maig i juliol) i no ha trobat toxicitat ni contaminació en les aigües del barranc/riu de Barxeta, que no ha hagut tampoc mortaldat de peixos ni mol·luscos (algú ha vist algun peix o mol·lusc alguna vegada al Barxeta?). I ja és rar perquè els que visitem la zona on desemboca al Casella i el Xúquer quasi sempre hem vist les aigües del Barxeta tan brutes i grises com les d’una claveguera, alguna vegada inclús com si fora una espècie de fang espés que no arribava ni a dissoldre en les aigües relativament netes del Casella (vore la foto adjunta).

Tan brutes solen vindre que l’any passat, que passejàvem molt pertot arreu, alguns veieren un episodi de major brutera i alarmats ho denunciaren a l’Ajuntament d’Alzira, el qual ho va comprovar i ho denuncià a la CHX (agost 2020). Com que la situació seguia igual o pitjor, un parell de mesos després Xúquer Viu ho va denunciar a la Fiscalia de Medi Ambient. Pel seu costat, La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció també ho ha denunciat en diverses ocasions.

«Casualment», després de la denúncia de Xúquer Viu (gener, febrer, març 2021), hem pogut vore les aigües del Barxeta absolutament transparents, cristal·lines, com pràcticament mai les havíem vistes...

Però, ai, la Fiscalia va arxivar el cas (abril 2021) i a continuació les aigües del barranc tornaren a vindre brutes o brutíssimes. Aleshores es va denunciar novament i és quan la CHX va fer les dos últimes anàlisis, sense trobar toxicitat ni contaminació... Un cas vertaderament estrany: els vianants que passem al costat del Barxeta el veiem generalment molt contaminat però la CHX no troba res.*

Cert que la brutera no es manté constant i hi ha dies que l’aigua es veu gris mig transparent (com ara en agost) i altres voltes gris opac, molt brut. Potser els dos dies que es prengueren les mostres, els contaminadors no abocaren contaminació? Doncs quina casualitat, encara que les denúncies es referien al cap de setmana i les mostres s’agafaren els dimecres. I són suficients dos anàlisis químiques en un riuet tan variable? Per què la CHX no ha fet i publicat una anàlisi dels bioindicadors més adequats per a vore la contaminació crònica del Barxeta davant les reiterades denúncies?

Per altra banda, l’anàlisi detecta 6.500 coliformes fecals/100mL i també una notable presència dels dos únics plaguicides (fungicides) analitzats, en concentracions 60 vegades superiors al límit acceptable, això no implica toxicitat? * Uns fungicides que solen ser utilitzats per magatzems de taronja, no caldria ampliar per aquest costat la investigació i comprovar si aquestes empreses per on passa el Barxeta complixen la llei?

En fi, tot és rar, rar, rar. Un cas molt estrany el d’aquest riuet agonitzant de La Ribera...

* Tiabendazol, 60 vegades més del límit, molt tòxic per a organismes aquàtics segons la Directiva Europea 67/548/CEE.

Imazalil, 49 vegades més del límit, probable carcinogen en humans, disruptor endocrí i tòxic per a la reproducció, molt tòxic per als organismes aquàtics.