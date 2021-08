Las Fallas saltan a otoño

Un calor anormal. Un fenómeno meteorológico extraño, dado que se produce con poca frecuencia, provocó en la madrugada del sábado al domingo y por breves momentos, un considerable aumento de las temperaturas. Se trata del «reventón seco» que es el paso de una masa de aire muy cálido procedente de las capas altas. En la Ribera se noto, sobre todo, en Carcaixent que en apenas unos minutos disparó su temperatura en 10 grados y en a vecina playa de Tavernes de la Valldigna donde tantos riberereños veranean.Pilota Valenciana. El rey del frontón, el ribereño De la Vega vuelve a demostrar, ahora en Xeresa, que va camino de ser el mejor. Deja tocado a Puchol II de cara a la clasificación para la final del XVI Trofeu Diputació de València. El dominio que tiene en la especialidad y su compenetración con Adrián fueron determinantes para lograr el triunfo.

Diario de la pandemia. La curva de contagios se mantiene a la baja en la comarca. El Departamento de Salud de la Ribera registra poco más de 600 casos activos, lo que supone una incidencia acumulada de 243. En Alzira en una semana los casos activos pasaban de 181 a 139 y l’Alcúdia poseía una tasa de contagios menor que la media del Departamento. En cuanto a la vacunación, se abre un horario especial en cada localidad para que acudan las personas de entre 60 y 65 que únicamente han recibido una dosis de Astrazeneca y quienes superen la veintena y aún no se hayan vacunado habiendo superado la enfermedad hace más de ocho semanas.Consecuencias de la pandemia. El Ayuntamiento de Alzira y la JLF proponen aplazar las fiestas falleras en la capital de la Ribera al puente de octubre ya que el nuevo calendario permitirá ganar tiempo para que mejore la situación sanitaria y con el fin de que se puedan llevar a cabo más actos. Y el equipo de gobierno de Favara muestra su malestar y no entiende que el PP, que acusa a la alcaldesa de impedir la celebración de la procesión de la Vera Creu, no entienda que, ante todo, hay que garantizar la seguridad sanitaria y cumplir con las normas de la Generalitat.A vueltas con l’Assut de Antella. El popular paraje registraba el domingo la llegada masiva de visitantes de diferentes pueblos de la comarca y la policía local imponía decenas de multas a los foráneos por aparcar en zonas restringidas. La reapertura para aliviar la ola de calor desbordó l’Assut. Este fin de semana la playa fluvial vuelve a cerrar.

Otro cambio de fecha. Definitivamente el Ayuntamiento y la JLF fían la celebración de los festejos en octubre ya que se habrá avanzado mucho en la vacuna y, por tanto, en la inmunización colectiva. La posibilidad de las fiestas se abre así a las 35 comisiones y se podrán organizar mayor número de actos con el menor riesgo posible.El acueducto de Alberic. La arqueóloga Manuela Raga declaraba al diario que las excavaciones y catas realizadas y el estudio del muro que se localizó durante las obras de modernización de regadíos en dos sectores de la Acequia Real del Júcar confirman que se trata del «roll del laberint» que abastecía el jardín del palacio medieval que se vinculó a los marqueses de Cenete y al maestro de obras Pere Compte.Compromís y PSPV, a la greña. Una queja presentada por los socialistas de Favara en el Consell Jurídic Consultiu deriva en un nuevo varapalo para Oro Azorín. La culpa la tiene un expediente incompleto. La alcaldesa se justifica señalando que firma los informes que los técnicos le hacen llegar y acusa a la oposición de realizar un trabajo «sucio y muy reprobable» que únicamente busca desacreditarla.

El dinero de la estafa. El juzgado devuelve al Ayuntamiento de Algemesí los 50.000 euros que bloqueó el pasado septiembre en la cuenta de los timadores de la estafe cibernética que tuvo como protagonista a la nueva empresa concesionaria del servicio de basura. Desde el consistorio se asume, no obstante, que la devolución de la cantidad que resta será muy difícil. Desde el área de informática se han actualizado los protocolos y se ha reforzado la seguridad para evitar que se repitan hechos similares.Una buena noticia. La Generalitat aceptará reordenar la CV-50 por tal de evitar inundaciones en Alzira. La conselleria expresa al ayuntamiento su disposición a facilitar la ampliación del barranco de la Casella, en las inmediaciones del antiguo molino arrocero de Montagud. Se trata de una obra clave en la protección de la ciudad que puede modificar el enlace con la CV-41.

Breves en titulares: «La reducción de contagios ya sitúa al área de la Ribera por debajo del riesgo extremo. L’Alcúdia registra uno de los menores índices de entre las grandes localidades al bajar ya de cien por cada cien mil», «La demanda de gente joven agota la oferta de casas en Sant Joanet», «Una falsa alerta de una reyerta moviliza a 22 policías y un SAMU al año de la multitudinaria pelea del Perelló» y «Sueca restaura el remate modernista de la sede del Museu Fuster».

Vuelta Ciclista a España. Cullera vibra con la llegada de la Vuelta. Veraneantes y vecinos de los pueblos más cercanos toman las calles de la ciudad para ver de cerca a los ciclistas más importantes. Magnus Cort Regli recupera el jersey de líder con Enric Mas, segundo de la general, pisándole los talones. La localidad acapara la atención mediática.

Menos tráfico por la pandemia. La situación sanitaria redujo hasta la mitad los desplazamientos en las principales carreteras de la Ribera durante el año pasado. Los accesos norte y sur de Alzira son, otro año más, los puntos más concurridos.El «cotonet», sin freno. AVA-Asaja alerta de mermas del 50% en los campos de caqui a causa de la plaga, que ha arruinado las cosechas ante la falta de tratamientos para combatirla. Los agricultores reclaman ayudas pero pronostican un «incremento alarmante» de abandono de explotaciones. Playa cerrada en Cullera. Contaminación fecal obliga a cerrar por segunda vez la playa del Faro.Diario de la pandemia. El Departamento de Salud de la Ribera notifica cinco muertes más, agravando el impacto de una oleada ya en retroceso. La la última subida de contagios, Guadassuar descarta celebrar les Danses tras sopesar trasladarlo a septiembre. Tendrán que esperar al próximo año.

SABIES QUE...?

Hui fa vint-i-cinc anys la mancança de comptadors disparava el consum d’aigua per habitant a Carlet? Els ciutadans es beneficiaven en no pagar el que consumien.

Per estes dates fa també un quart de segle les veïnes i els veïns de Cullera contactaren amb el Defensor del Pueblo i amb el rei? El motiu: el soroll dels pubs del carrer Barcelona que no els deixava descansar.

El dissabte farà 25 anys que cinc mil veïns rebutjaren la segregació de El Perelló de Sueca? Els perellonencs reclamaven, segons els suecans, massa terreny. Els habitants de La Llastra deien que mai s’havien considerat perelloners.

AMB NOM PROPI JOSEP BERMÚDEZ

El professor Josep Antoni Bermúdez Roses va nàixer a Algemesí l’any 1967. Va obtindre la llicenciatura en Filosofia per la Universitat de València l’any 1990 i a l’any següent ingressà en el cos de Professorat de Secundària. Deu anys després, el 2001, va obtindre el grau de Doctor en Filosofia i actualment compagina la docència a l’Institut Bernat Guinovart de la seua localitat natal amb la Universitat de València de la qual és professor associat des de 2006.

Bermúdez, a qui en 2003 la UV publicà el seu llibre Foucault, un il·lustrat radical, és autor d’articles, capítols de llibres i de ressenyes i traduccions en diverses revistes (Debats, Pasajes, etc...) i ha treballat per a algunes editorials com ara Bromera, Pasajes, La Torre del Virrey, MuVIM, etc... Ha impartit, a més a més, xarrades i cursos al CEFIRE i ha participat amb conferències a locs com Saragossa i Kuwait.

Josep, activista social i polític des de ben jove, va ser membre fundador, entre altres, de les associacions «Amics de la Providència», «Algemesí Solidari» i «Dinàmic».

En 2010 va contribuïr a la creació de Més Algemesí i va encapçalar la seua llista. Va ser regidor entre 2011 i 2019 i durant eixe període va marcar bona part de l’agenda política local. Fa només uns anys abandonà la política activa per a dedicar més temps a les seues passions principals: la filosofia i la seua gent més estimada. Però, a pesar de tot, mai no ha abandonat el seu compromís social.