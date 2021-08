«El gran éxito y privilegio en este oficio es poder vivir de él dignamente»

¿Qué le une a Alzira ahora?

Alzira es mi lugar, de donde soy y viven mis padres, por lo que todavía tengo una conexión directa.

¿Se siente reconocido en casa?

En Alzira siempre he sentido afecto y pertenencia, es muy bonito tener un lugar amable donde la gente te recibe y valora. Sobre todo, aprecio que la ciudad haga el esfuerzo de llevar al Gran Teatro mis producciones teatrales.

Es sabido que cuando viene de visita la gente le para constantemente en la calle, ¿cómo lo lleva?

Sé que mi trabajo es público, en televisión te conviertes en una persona que todo el mundo puede ver desde el sofá. A veces se hace pesado, pero soy consciente de que son muestras de cariño. Lo vivo con naturalidad, aunque conozco a gente que lo pasa mal.

¿Está orgulloso de su recorrido profesional?

Evito ver trabajos míos de los inicios porque estaba «más tierno». Pero me siento muy orgulloso de todos los caminos que me han traído hasta aquí y de la carrera que poco a poco construyo. Como en cualquier oficio, el tiempo y la disciplina son fructíferos, voy cogiendo solidez con la experiencia porque como actor aprendes a dosificar y matizar.

¿Planea ser actor siempre?

No me imagino haciendo otra cosa, dudo encontrar algo que viva con tanta pasión.

¿Cuál es el éxito en interpretación?

En la interpretación, el gran éxito y privilegio es vivir de ella dignamente, tener continuidad en un oficio con una tasa de desempleo tan elevada es difícil. Las modas son momentáneas, cuando tus proyectos trascienden tienes picos muy altos, pero el resto de veces estás en la medianía. Incluso poder comprar una casa es motivo de orgullo.

¿Planea seguir compaginando el teatro y el audiovisual?

Me gustaría no renunciar a ninguna, las necesito y me complementan. Echo de menos el escenario cuando hago más cámara y viceversa, es un privilegio poder compaginarlas.

¿Cómo ha afectado la pandemia a estas dos vertientes?

Ha afectado mucho más a las artes escénicas que al audiovisual porque el teatro vive de la reunión social. Lamentablemente, con las plataformas se vacían las salas de cine, aunque se consume y produce mucha más ficción.

¿Se ha convertido la cultura en el cajón de sastre al que atribuir los contagios de covid-19?

No puede serlo, los protocolos sanitarios se han respetado rigurosamente en las salas de teatro, cine o museos. Lo que se ha manifestado en la ausencia de brotes derivados de ello. El lema de cultura segura es real e indiscutible, por lo que se puede consumir tranquilamente.

¿El reconocimiento del audiovisual español ha aumentado gracias a las plataformas como Netflix o HBO?

España antes de la llegada de las plataformas ya tenía una industria en crecimiento y exportaba ficción. Con su llegada, el escaparate es mucho mayor y se ha establecido la globalización total.

Entonces, ¿cree que la sobreproducción de ficción alivia la precariedad en el sector?

Creo que la apuesta por producir y ampliar la industria es una buena noticia para el sector, donde hay que poner el foco es en las condiciones de estas producciones.

¿Cómo se podría evaluar?

Aún es pronto para hacer esta valoración, lo que está claro es que las reglas han cambiado, al igual que el modelo de producir y consumir.