«Me gustaría estar siempre en ‘L’Alqueria Blanca’»

Háblenos de su último proyecto emitido, «Historias de Alcafrán».

Fue mi primer rodaje tras la primera ola, se convirtió en un oasis dentro de un año complicado.

¿En qué proyectos se encuentra embarcado?

Estrené en junio la obra «El médico de su honra» de «Clásicos de Alacalá», una reposición de la obra de Marsillach. Con esta función seguiré ligado unos meses y en octubre, si no pasa nada, empezaré un rodaje para plataforma, de momento, hasta febrero.

¿Cómo fue su regreso a «L’Alqueria Blanca».

He disfrutado mucho en esta temporada. En seguida recordé por qué me lo pasé tan bien en su momento. Fue muy bonito reencontrarme con todos los compañeros, los guiones y un personaje que disfruté mucho.

¿Podría verbalizar lo que sintió para saber el «porqué»?

Hubo un gran punto de nostalgia al volver a sumergirme en aquel pueblecito de los años 60 y ver los decorados que se reconstruyeron al milímetro gracias al trabajo de la dirección artística. Además, sentí gratitud por volver a jugar a meternos en un viaje en el tiempo.

¿Cómo afrontó el regreso a la televisión valenciana?

Me sentí muy bien pese a la incertidumbre de retomar algo tras diez años. Al final fue muy positivo volver a esa serie «tan nuestra», nunca dudé del proyecto en sí.

¿El público valenciano se esperaba que volviera la serie?

De hecho, ellos impulsaron la vuelta, la cadena escuchó la petición de la calle. El público tiene la «culpa» del retorno.

Cómo fue recuperar su personaje: Diego Sanchis?

En aquel momento era un joven y ahora ya es un hombre. Creo que es un papel con muchos ingredientes para disfrutarlo como actor. Es un personaje muy vinculado al campo, familiar y con unos valores interesantes con los que trabajar.

Entonces, ¿seguirá en la próxima temporada?

Me consta que quieren sacar otra, yo tendré que mirar si lo puedo compaginar. Pero siempre he dicho que en «L’Alqueria Blanca» me gustaría estar siempre que pueda, existe una vinculación que va más allá del trabajo.