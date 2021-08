El 80% de los jóvenes citados en Alzira ya se ha vacunado

La próxima semana se inocularán ya las segundas dosis para la población más joven. También se programará un día de vacunación extraordinaria, sin cita previa, para aquellas personas que no se han podido vacunar todavía aunque hayan sido citadas, o no lo han hecho porque tenían la COVID-19, estaban cumpliendo la cuarentena o no eran conscientes de que habían sido convocadas.

El proceso de vacunación está tan avanzado que en este momento «ya está citada para vacunarse toda la población mayor de 12 años», según subrayó ayer la regidora de Sanidad, que también concretó que «acabarán de vacunarse durante las próximas semanas».

No menos positivo es que el ritmo de contagios mantiene la desaceleración que comenzó a apreciarse a mediados de agosto. Esta mejoría se constata en toda la comarca. En la capital de la Ribera Alta se han registrado solo nueve casos en los últimos tres días. En la ciudad se mantienen 94 casos activos. Una cifra que sitúa a Alzira con una tasa de incidencia de 205 por cien mil habitantes y que confirma la tendencia a la baja de los contagios que se ha experimentado este mes.

En Guadassuar, una población especialmente sensible al virus, se han anotado 10 casos positivos en los últimos 14 días, cinco de ellos registrados durante la última semana, por lo que la incidencia se sitúa ahora en 116 casos por 100.000 habitantes. El riesgo sigue siendo alto, por lo que el ayuntamiento ha reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que limite los contactos sociales y extreme las precauciones. «Es de obligado cumplimiento que las personas contagiadas y las que han estado en contacto con ellas cumplan el confinamiento de diez días en casa», remarca el consistorio.

Por lo que respecta a l’Alcúdia,se mantienen 11 casos activos y una incidencia de 90 casos por cien mil habitantes, similar a la que la población tenía a finales de junio. En la última semana solo se ha notificado un positivo. «Está en nuestra mano llegar a las fiestas patronales en mejores condiciones», alerta el ayuntamiento.

Cullera mantiene el descenso de casos pese al turismo

Salud Pública notificó ayer a las autoridades de Cullera la existencia de 31 casos de coronavirus en Cullera durante los últimos catorce días, lo que se traduce en una tasa de 142 contagios por cada 100.000 habitantes, catalogada por las autoridades sanitarias como «riesgo medio». La incidencia continúa a la baja en la principal ciudad turística de la Ribera mientras la vacunación avanza. No obstante, las autoridades locales volvieron ayer a llamar a la responsabilidad social para mantener esa tendencia. Los contagios alcanzaron el mayor pico de la última oleada a finales de julio, cuando la tasa se situó en 469 casos por cien mil habitantes tras mantenerse al alza desde principios de mes. En cambio, en agosto la curva fue descendente. El día 12 ya era de 317 y el día 18 bajó a 156 .