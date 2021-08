Catadau acepta una macroplanta fotovoltaica de más de 200 hectáreas

La empresa promotora pretende ubicar esta megacentral fotovoltaica en la partida de Las Pedrices, una zona de monte bajo y arbustos, sin apenas masa forestal, en la que además de monte público hay algunos cultivos de secano de propiedad particular. No es el único proyecto de fotovoltaícas que el ayuntamiento tiene sobre la mesa, aunque sí el que más consenso ha generado ya que los otros dos supondrían la ocupación de numerosos campos de cultivo -no ha trascendido la superficie- y mermarían notablemente la actividad agrícola en Catadau, según explicó el alcalde, Héctor Roig. La proximidad de la subestación eléctrica de Catadau, a la que estas plantas de energías renovables se conectarán para volcar la energía que generen, ha despertado el interés de las empresas tanto por terrenos en Catadau como en Llombai o Real.

El concejal de Industria, Salvador Gil, reconoció que cuando a principio de 2020 se produjeron los primeros contactos el gobierno municipal era reacio al proyecto aunque, señaló, con el tiempo ha recabado abundante información y finalmente ha dado el visto bueno -aunque la autorización última de estas instalaciones depende bien de la Generalitat o del Gobierno central, en función de la potencia- por el compromiso electoral de apostar por las energías renorables y «pensando que tenemos que aportar nuestro grano de arena a reducir las emisiones de CO2».

«Entendemos que habrá un impacto visual y también en la biodiversidad, aunque creemos que será mínimo por el tipo de instalación y el ayuntamiento tiene previsto dedicar una parte de los ingresos por el alquiler de esas parcelas a revertir ese posible impacto», indicó el edil.

Salvador Gil detalló que, si bien inicialmente se trataba de un proyecto de 112 megavatios sobre una superficie de 230 hectáreas, éste se ha reducido a 85 megavatios y 200 hectáreas, de las que se ocuparán entre el 70 y el 72 % ya que pese a las buenas condiciones del terreno no se trata de una superficie totalmente plana y se deben evitar las zonas de sombra.

Tanto el alcalde como el edil explicaron que la empresa no puede transformar el terreno y detallaron que el proyecto contempla la utilización de seguidores solares, un tipo de instalación con un mástil central sobre el que se sustentan las placas a modo de «vela de barco», apuntó Roig, «por lo que el impacto sobre la biodiversidad de la zona será mínimo».

De hecho, desde el ayuntamiento se argumenta que el vallado de todo el perímetro de la instalación con una cerca permeable que permita el paso de la fauna convertirá la instalación en una especie de reserva ya que no tendrán acceso los principales depredadores de las especies más comunes en la zona, en este caso los cazadores. Gil recordó que Catadau cuenta en total con 1.300 hectáreas de coto por lo que, descontando estas 200, «tenemos aún 1.100 para invertir en ellas y revertir a la montaña lo que es suyo».