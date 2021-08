Expulsados unos minutos y partidos de solo una hora

Hay que remontarse a mediados del siglo XIX para encontrar en los anales de la historia el primer partido de fútbol, si bien es cierto que la humanidad ha desarrollado juegos de pelota durante centurias. No obstante, cualquier aficionado que viera ahora un partido de aquella época observaría extrañado que no es el deporte que conocen. Ya no solo a niveles táctico, técnico o físico, sino también por la normativa que se aplicaba.