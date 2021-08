Uno de los dos ingresados en la UCI por Covid no estaba vacunado

Estar o no vacunado marca la diferencia. A pesar del avance de la campaña de vacunación contra la Covid-19, aún se contabilizan ingresos hospitalarios y fallecimientos. Aunque cada día disminuyen los números. Ayer en el Hospital de la Ribera se contabilizaron siete positivos por coronavirus en planta y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según confirmaron fuentes laborales. De los pacientes en planta, cinco eran octogenarios y dos tenían entre 40 y 50 años. En Intensivos se encuentran hospitalizados un joven de 38 años, sin vacunar, y una señora de 74, vacunada. Se calcula que alrededor de un 90% de los ingresados por Covid-19 en el Hospital de la Ribera no estaban vacunados, según pudo confirmar Levante-EMV. Si bien los casos de gente no inmunizada representan la mayoría, algunos de los ingresados sí habían alcanzado la pauta completa de la vacunación.

Las edades de los ingresados por coronavirus han disminuido. Los sanitarios consultados atribuyen ese decrecimiento a que en las primeras olas de la pandemia ingresaban a las personas en un estado más crítico dada la saturación hospitalaria, pero ahora «han cambiado los parámetros de ingreso y a muchos se les ha ingresado por precaución».

Cada vez, menos contagios

La curva de contagios sigue bajando en la Ribera. Alzira se situaba en la anterior actualización de la Conselleria de Sanitat a cinco puntos de rozar los 200 casos cada 100.000 habitantes. Ahora la tasa de incidencia acumulada se ha rebajado a 116, reduciendo un 40% los contagios. Mantiene 53 casos activos de los 88 que anotaba en la estadística de la pasada semana. Durante los tres últimos días se han registrado sólo cuatro postivios, según informó ayer el consistorio. «Con estas cifras se contempla un horizonte de optimismo», manifestó la regidora de Sanitat, Gemma Alós.

En Guadassuar los últimos datos también reflejan una bajada considerable. De los nueve casos activos que se registraban el día 25 de agosto, ayer se anotaron siete positivos en los últimos catorce días. La incidencia acumulada, que antes era de 159, ahora se sitúa en 116,49. A pesar de los buenos datos, desde el ayuntamiento piden a la población, igual que en Alzira, «no bajar la guardia» para evitar recaídas. Por suerte, la vacuna ayuda a frenarlos.

Repesca sin cita previa para vacunar a los rezagados

Diez municipios de la comarca vacunarán sin cita previa hoy martes 31 de agosto y mañana miércoles 1 de septiembre. Son Alberic, L’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera y Sueca. Quienes no estén vacunados pueden acudir a su punto de vacunación masiva de referencia con su DNI y targeta SIP.