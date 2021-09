Sueca, primera ciudad que recupera las procesiones

Sueca ha decidido recuperar las procesiones durante sus fiestas patronales. Tras visitar esta semana la Conselleria de Sanitat, el alcalde, Dimas Vázquez, y el concejal de Cultura, Vladimir Micó, ya lo ven posible. La nueva normativa anunciada el viernes, permitiría una celebración adaptada de los desfiles religiosos mientras se mantengan en todo momento las medidas de protección individual, como mascarillas y distancia de seguridad, tanto de las personas que participan en ese ritual católico como del público. No obstante, el primer edil ha reclamado la ciudadanía que extreme las precauciones de cara a las fiestas «porque aunque se han programado una serie de espectáculos con el aforo establecido y los asistentes sentados, no podemos bajar la guardia. Por ello, pedimos a los ciudadanos que responda con responsabilidad porque la salud no se puede poner en riesgo a cambio de diversión u otras manifestaciones populares. Se pueden compaginar ambas cosas».