Tous cierra sin conflictos la polémica oposición que exigía estar vacunado

El teniente de alcalde Juan Ramón Báguena explicó ayer que, sin haber realizado una comprobación minuciosa, los técnicos municipales habían podido constatar que la gran mayoría de los casi 200 aspirantes que han concurrido a este proceso de selección o bien tenían la pauta completa de la vacuna o al menos la primera dosis, mientras que la revisión realizada de las diez primeras clasificadas en el proceso de barameción -por si alguna renuncia hacía correr la lista- ha confirmado que «todas» están ya vacunadas.

El edil defendió que la inclusión de la vacuna como requisito para optar a este empleo temporal no ha supuesto «ningún obstáculo para nadie» y confirmó que el secretario municipal está elaborando el informe juridíco para dar respuesta al recurso de reposición presentado por CC OO que, según indicó, la corporación desestimará. Juan Ramón Báguena señaló que las trabajadoras que más puntos han obtenido se incorporarán a sus puestos de trabajo el lunes 6 de septiembre.

El recurso anunciado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO puso los focos a principios de agosto sobre el Ayuntamiento de Tous, al convertirse en el primer municipio de España en reclamar a los aspirantes a este empleo público que acreditaran estar vacunados contra la Covid-19 mediante el carné de vacunación o cualquier documento análogo que facilitara el Servicio Valenciano de Salud. El sindicato alegaba que este requisito podría contravenir el principio constitucional de igualdad ya que, según argumentó el coordinador de la administración local de la FSC-PV, Juan Piqueras, «la vacuna no solo no es obligatoria, sino que se excluye a posibles candidatos y candidatas de otras comunidades autónomas, así como a las personas que, por rango de edad, no han sido vacunadas con motivo de los criterios de vacunación seguidos por las autoridades sanitarias».

El edil popular Juan Ramón Báguena ya defendió en su momento que la concurrencia de casi 200 aspirantes era un claro ejemplo de que este requisito no era excluyente y aclaró que en el proceso se iban a baremar todas las solicitudes mientras que sólo en el momento de formalizar el contrato se comprobaría que si se cumplía también con el requisito de la vacunación.

Báguena explicó ayer que el proceso de selección se ha completado sin ningún inconveniente -«no hemos tenido ningún problema con ninguna de las 195 personas que se han presentado y han aportado el certificado», dijo- ya que las alegaciones formalizadas por algunos de los aspirantes únicamente buscaban alguna subsanación de documentación o corregir errores tipográficos y, según dijo, ninguna aludía a la exigencia de la vacuna para trabajar en la guardería.

Por la seguridad de los niños

El teniente de alcalde argumentó en su día que la inclusión de este requisito únicamente buscaba velar por la seguridad de los alumnos de la guardería municipal y que cualquiera de los aspirantes que podían optar formaba parte de los sectores de edad que tenían la posibilidad de haberse vacunado. Ayer no dudó en señalar que el ayuntamiento se reafirma en la conveniencia de esta medida, según dijo, «del mismo modo que ahora piden el certificado para acceder a locales de ocio, para coger un vuelo o, en algunos paises, cuando sales de viaje, para poder entrar en el hotel». El recurso de CC OO, que tiene la opción de recurrir a un contencioso, también cuestionaba que se valoraba el estar empadronado en Tous tanto como la experiencia y formación juntas.