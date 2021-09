Un joven rapero de Carlet rompe barreras al fusionar el valenciano y el árabe

Dani Bosch, conocido musicalmente como Suret, es un rapero de Carlet que compone música desde hace más de siete años, aunque ha alcanzado gran proyección tras publicar su nuevo tema ‘Khoti’. La canción, que rompe moldes al estar escrita en valenciano y árabe, cuenta con la participación de jóvenes marroquíes con los que había tratado en el centro social de Girona en el que el carletino trabaja. «Son chavales con los que empecé a trabajar hace años. Legaron en patera, sin hablar castellano y decidí que lo mejor era aprender árabe para comunicarme con ellos», declara el rapero.

Además de artista, Suret trabaja como ayudante en el servicio social girondense donde conoció a los jóvenes que le acompañan en el videoclip. De allí salió la idea de crear el tema. Esa fue su inspiración. Y en gran medida también su éxito. «Khoti», que significa hermano en árabe, es una canción que reivindica la igualdad entre etnias, la necesidad de unidad y que fomenta la solidaridad entre las personas. «Da igual de donde venimos, y hacia donde vamos. Lo realmente importante es crear un sentimiento de unidad» reclama Suret.

Ese es el mensaje principal de un tema que tiene un aliciente muy grande en las lenguas en que se trasmite. Para ejemplificar y expresar al máximo la idea de la obra, el rapero carletino mezcla tanto el valenciano, como es habitual en sus letras, con el árabe, fusión que no resulta muy común en la historia de la música.

De todas formas, lo que más reconforta al artista de Carlet no han sido las visitas y la difusión que ha obtenido el tema. «Lo más ilusionante ha sido poder juntar a todos los chavales con los que había trabajado y a los que no veía desde hace muchos meses. He disfrutado mucho con ellos», expone sonriente Suret.

El rapero ha adelantado que durante el próximo mes tiene previsto publicar hasta siete canciones nuevas, de las que no ha avanzado información pero de las que si que ha dicho que volverán a tener el «estilo de siempre».

El músico recibe amenazas e insultos con tintes racistas

Como siempre en la vida, cuando alguien obtiene fama por cualquier obra son muchos los elogios que te llegan pero, al mismo tiempo, son muchas las criticas que obtienes. En el caso del rapero carletino no ha sido diferente. Y es que la publicación de «Khoti» ha venido acompañada de una gran acogida del público, pero también por las críticas, amenazas e insultos por parte de un sector de la población. «La canción ha tenido más aceptación que otras maquetas que había hecho, pero a su vez ha tenido más rechazo. Sobre todo he recibido más insultos racistas y por tema lingüístico», comenta Suret aunque, por otro lado, no parece preocupado por estos comentarios. «Lo principal es seguir haciendo mi música, con mi estilo, sin importar lo que algunos piensen de mí», reivindica el músico y joven rapero carletino.